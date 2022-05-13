Karavan sektöründe yaz canlılığı

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, karavan sektörü canlanmaya başladı. Karavan kiralama ve lüks karavan üreten Shantigo Karavan da, moto-karavan modellerini sergilemeye başladı.

Pandemi dönemi ile birlikte, yerli karavan üretimi ve kiralama sektörlerinde büyük artış yaşandı. Türkiye’de lüks karavan segmentinde yerli ve inovatif karavan üreten Shantigo Karavan kurucularından eğitimci Berkan Ülker ve Turizmci Tarık Irmak da, yaptıkları iş birliği hakkında bilgi verdi.

Türkiye’nin farklı illerindeki Citroen showroomlarında, üçer günlük tanıtım etkinlikleri düzenlediklerini belirten Ülker ve Irmak, “Karavan severler, Türkiye’nin en çok merak edilen Campevan’ı Shantigo SG4 modelini yakından inceleyebilirler. Ankara’nın ardından İzmir’deki Gaziemir showroomunda güzel ve yoğun katılımlı bir tanıtım etkinliği düzenledik. Karavan tutkunlarının markamıza gösterdikleri yoğun ilgiye çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinliğe yeni illerin eklendiğini; İstanbul, Antalya, Tekirdağ, Düzce, Samsun ve Adana illerinde de tanıtım çalışması yapılacağını belirten Irmak, gelişmeleri sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini ifade etti.