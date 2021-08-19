Karakuzu Köylü Pazarı hızla ilerliyor

Aliağa Belediyesi, Karakuzu Mahallesi’ndeki üreticilerin yöresel ürünlerini tanıtarak satışa sunması, üreticilerin vatandaşlarla buluşması ve mahallenin turizmden gelir sağlaması amacıyla hayata geçirdiği Karakuzu Köylü Pazarı’nda çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.

İzmir-Manisa yolu üzerinde bulunan Karakuzu Mahallesi’nde, üreticilerin doğal, yöresel ve sağlıklı ürünlerini satışa sunabilecekleri Köylü Pazarı projesi hızla ilerliyor. Mahalle girişinde 500 metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilen projede satış alanlarının iskeleti tamamlandı. Satış yapan üreticiler ile alışveriş yapan vatandaşların; yağmur, güneş gibi dış koşullardan etkilenmemesi için çatı kaplamasının montajı yapıldı.

Vatandaşların alışveriş dışında, pazar alanında ve köy içinde vakit geçirebilmeleri için proje alanında ahşap oturma ve dinlenme alanları da oluşturuluyor. Bu sayede vatandaşlar, bir yandan doğal ve yöresel ürünlere kolay bir şekilde ulaşma imkanı yakalarken, bir taraftan da köy içinde gezinti yapma fırsatı bulacak.

Üreticilerin yöresel ve doğal ürünleri ile tüketiciyle bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirten Aliağa Belediyesi Proje Şefi ve Peyzaj Mimarı Yasemin Yağmur Zengin, “Çalışmalar kapsamında pazarımızın iskeletini tamamladık. Üretici ve tüketicilerimizin iklim koşullarından fazla etkilenmemesi için çatı kaplamamızı yaptık. Önümüzdeki günlerde tezgahlarımız ile ahşap banklarımızın montajını yapacağız. 500 metrekarelik alan üzerinde gerçekleştirdiğimiz pazarımızın yol üzeri gelip geçilen bir yer olmaması için mini bir çarşı havası vermeye çalışıyoruz. Pazarımızı kısa bir sürede tamamlayarak üreticilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Karakuzu Mahalle sakinlerinin doğal ve yöresel ürün yetiştiriciliğine önem verdiğini ifade eden Karakuzu Mahalle Muhtarı Mehmet Yamaner, "Mahallemiz Aliağa merkez ile Manisa arasında bağlantısını sağlıyor. Bu nedenle hafta içi ve hafta sonları trafik akışı yoğun olabiliyor. Mahallemizde ikamet eden özellikle kadın üreticilerimiz ev ekonomilerine katkı sağlamak için yöresel ve doğal ürünlerini yol kenarına koydukları tezgahlarda pazarlıyorlardı. Ürün satışlarını daha estetik ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirmek için Aliağa Belediyesi’nden mahalle girişine köy pazarı yapılması talebinde bulunduk. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, talebimize sıcak baktı ve mahalle girişinde köy pazarı için çalışma başlatıldı. Çalışmalar şuan da devam ediyor. İnşallah kısa bir süre içinde üreticilerimizin hizmetinde olacak. Mahallemizde yaptığı çalışmalardan ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.