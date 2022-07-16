Karakılçık hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürdü

Seferihisar’ın Gödence Köyündeki bir çiftçinin Başkan Tunç Soyer’e emanet ettiği atalık karakılçık buğdayı sofralardaki yerini aldı. Halk Ekmek Fabrikasında üretilen ekmeklerin 7 aydaki satış rakamı 15 bini aştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu çerçevesinde İzmir’in bereketli topraklarıyla yeniden buluşturulan atalık karakılçık buğdayı, tarladaki çiftçiden sonra sofralardaki tüketicinin de yüzünü güldürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iki katı fiyata alım garantisi verdiği üreticilerden alınan buğdaylar, Halk Ekmek Fabrikasında ekmeğe dönüştü. Geçen Aralık ayında satışa sunulan karakılçık ekmeğinin satış rakamı 7 aylık sürede 15 bini aştı.

Karakılçık ekmeği tüketen sağlık çalışanı Rüya Mercan, “Karakılçık ekmeğiyle tanışalı yaklaşık 4 ay oldu. Kızımıza sağlıklı bir ekmek yedirme düşüncesiyle araştırma yaparken keşfettik. Memnuniyetimiz arttıkça da tavsiye etmeye başladık. Şu an çevremdeki herkes bu ekmeği tüketiyor. Piyasada üretilmiş ekmeklerin birçoğu, genetiği değiştirilmiş buğdaylardan üretiliyor. Genetiği değiştirilmemiş tohumlar çok değerli. Keşke mümkün olsa da hepsi aynı buğdaydan üretilse. Şu an insan sağlığı ikinci plana atılmış durumda. Çocukların da önünde obezite gibi bir tehlike var. Karakılçık ekmeği tokluk hissi açısından da çok değerli bizim için. İçi boş olmadığı için tek bir dilimi bile doyum sağlıyor. Kızım özellikle kokusunu çok seviyor. Sadece tek başına dilim olarak bile yiyor. Çok da kolay ulaşıyorum” diye konuştu.

“3 ayda 3 kilo verdim”

Halk Ekmek büfelerinden düzenli olarak karakılçık ekmeği alan Müjgan Yolluk, 3 aydır bu ekmeği tükettiğini belirerek “Bu ekmeğin daha özlü, daha farklı olduğunu fark ettim. Daha önce un fabrikasında çalışıyordum. Kimya mühendisi arkadaşlar, ağız yoluyla öz alırlardı buğdaylardan. Ben de bu yöntemle ne kadar özlü bir ekmek olduğunu gördüm. Daha sonra internetten araştırdım ve içerisindeki vitaminleri öğrendim. Tiroit hastasıyım ve glütene de duyarlıyım. 3 ay içerisinde çok faydasını gördüm. Hem şişkinliklerim gitti hem de 3 ayda 3 kilo verdim. Çok mutluyuz ve çevremizdeki herkese de tavsiye ediyoruz. Sonuçta bu, ata buğdayı. Kolay kolay elde edebileceğimiz bir şey değil” dedi.

“1 ay sonra bile ilk günkü tazeliğini koruyor”

Günay Türel ise şu ifadeleri kullandı: “Karakılçık tohumu ilk ekildiği an dikkatimi çekti. Bunu nereden bulurum diye araştırdım. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Ekmek Fabrikasında üretimini yaptığını duydum. Kızımın çölyak yatkınlığı var. Bu durum bizi karakılçık ekmeğine ulaşmaya yönlendirdi. Normal ekmek 2 gün kaldığında küfleniyor. Büyükşehir’in karakılçık ekmeğinde böyle bir sorun yaşamıyorum. Kızımın 1 ay hastane süreci oldu. 28 gün sonra eve geldiğimizde buzdolabındaki ekmeğin ilk günkü tazeliğini koruduğunu fark ettim.”

1 kilogramlık karakılçık ekmeği, 22 liradan satılıyor. Vatandaşlar, Halk Ekmek büfeleri, Grand büfeler ve Halkın Bakkalından karakılçık ekmeğini temin edebiliyor. İzmir genelinde 84 Halk Ekmek büfesi bulunuyor.