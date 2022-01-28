banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Zeydan Karalar:
Zeydan Karalar: "Elimizden ne geliyorsa yapacağız”
Onlar Tersanenin Sultanları
Onlar Tersanenin Sultanları
TFF, 1. Lig’de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti
TFF, 1. Lig’de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak

Karaciğer hastalıklarına çare olacak teknolojiye TÜBİTAK desteği

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) firmalarından Organo-ID’nin TÜBİTAK 1702 Patent Lisans 2021-2 Çağrısına başvurusu yapılan “İnsan Karaciğer Organoid EHEPO Modelinin Yeni Bir Araç Olarak Biyotıp Uygulamalarında Kullanımı” başlıklı buluşu desteklenmeye hak kazandı. Böylece, karaciğer hastalıklarında yeni tedavi ve ilaçların geliştirilmesine olanak sağlayacak teknolojinin lisanslama ve ticarileşme faaliyetlerine resmen başlanarak tüm dünyanın hizmetine sunulmasında önemli bir aşama geçilmiş oldu.

İZMİR 28.01.2022, 11:49
Karaciğer hastalıklarına çare olacak teknolojiye TÜBİTAK desteği

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) firmalarından Organo-ID’nin TÜBİTAK 1702 Patent Lisans 2021-2 Çağrısına başvurusu yapılan “İnsan Karaciğer Organoid EHEPO Modelinin Yeni Bir Araç Olarak Biyotıp Uygulamalarında Kullanımı” başlıklı buluşu desteklenmeye hak kazandı. Böylece, karaciğer hastalıklarında yeni tedavi ve ilaçların geliştirilmesine olanak sağlayacak teknolojinin lisanslama ve ticarileşme faaliyetlerine resmen başlanarak tüm dünyanın hizmetine sunulmasında önemli bir aşama geçilmiş oldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) firmalarından Organo-ID’nin “İnsan Karaciğer Organoid eHEPO Modelinin Yeni Bir Araç Olarak Biyotıp Uygulamalarında Kullanımı” başlıklı projesi, TÜBİTAK 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme 2021-2 Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Destekle birlikte, karaciğer hastalıklarında yeni tedavi ve ilaçların geliştirilmesine olanak sağlayacak teknolojinin lisanslama ve ticarileşme faaliyetlerine resmen başlamasının önü açılmış oldu. Laboratuvar ortamında kök hücrelerden organoid adı verilen organ benzeri yapıların kültür koşullarının geliştirildiği proje ile karaciğer hastalıklarının modellenmesi, yeni tedavilere yönelik ilaç keşfi ile ilaç etkinlik ve güvenirliğinin test edilmesi mümkün olacak. Firma uzun vadede, söz konusu teknolojinin tüm dünyada özellikle ilaç geliştiren ya da hastalık modelleyen özel sektörün ve araştırmacıların kullanıma sunmayı hedefliyor.

Rektör Hotar’dan tebrik

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, TÜBİTAK 1702 Patent Lisans 2021-2 Çağrısı kapsamında destek almaya hak kazanan Prof. Dr. Esra Erdal ve çalışma arkadaşlarını tebrik etti.

Dokuz Eylül Üniversitesinin Türkiye’nin ‘ilk sağlık ihtisas teknoparkı’ olan DEPARK’ı kurarak ne kadar isabetli bir karar aldığının burada yapılan çalışmalarla ortaya çıktığını söyleyen Rektör Hotar, “TÜBİTAK 1702 Patent Lisans Programı ile aralarında üniversitelerin de yer aldığı kurumların bünyesinde geliştirilen teknolojilerin, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi amaçlanıyor. Biz de DEPARK ile girişimcilerimizin iş fikirlerini hayata geçirmesi noktasında fikri mülkiyet haklarının lisanslanmasından ticarileşmesine kadar her aşamada yanlarında oluyoruz. Prof. Dr. Esra Erdal ve çalışma arkadaşlarının lisanslama süreci tamamlanan projelerinin hayırlı olmasını diliyor; tüm insanlığa fayda sağlayacak sonuçlar elde edileceğine inanıyoruz” dedi.

Asya, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere tüm dünyada karaciğer hastalıkları üzerine çalışan araştırmacıların, bu hastalıklara karşı tedavi geliştirmeye çalışan ilaç firmalarının büyük ilgi göstermesinin beklendiği buluşun ticari ürüne dönüştürülmesinde TÜBİTAK’tan aldığı son desteğin önemine değinen Prof. Dr. Esra Erdal, “Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) bünyesinde kurucusu olduğum Organo-ID adındaki start-up firmasıyla yeni bir aşamaya geçtik. Lisans haklarına sahip olduğumuz eHEPO teknolojisi ile geliştireceğimiz ürünlerden, karaciğer gelişimi, biyolojisi ve hastalıkların patogenezini çalışan araştırmacılar ile yeni ilaç adayları geliştiren şirketler ve ilaç etkinlik ve güvenilirlik analizleri yapan sektörler faydalanabilecek. Bu teknoloji, kişiye özel ilaç taramaları, pre-klinik hepatoksisite analizleri ve hastalık modellemelerinde kullanımda kolaylık sağlayacak. Karaciğer organoidi temelli ürünlerin, bütün dünyada ilgi göreceğine ve tüm insanlığa hizmet edeceğini inanıyoruz” diye konuştu.

Transfer süreci başlıyor

TÜBİTAK 1702 projesi kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Esra Erdal, DEÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Nur Arslan, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Alper Bağrıyanık, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nden (İBG) Dr. Soheil Akbari ve Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tamer Önder’in ortak buluşu olan ‘Pluripotent Kök Hücre kaynaklı İnsan Karaciğer Organoid eHEPO´ teknolojisi, müşteri kuruluş olan Organo-ID firmasına transfer edilecek.Buluşta hak sahibi olan DEÜ, İBG ve KÜ’nün, eHEPO teknolojisini, Organo-ID firmasına transferi sonrasında yürütülecek ortak geliştirme çalışmaları ile teknolojinin ticari ürün olarak Çip Üstü Karaciğer Organoidi platfomuna dönüştürülmesi planlanıyor.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11