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Karaburun’da Nergis Festivali için geri sayım

İzmir’in Karaburun ilçesi, iki yıl aradan sonra Nergis Festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 22-23 Ocak tarihleri arasında, İzmir’den ve yurdun dört bir yanından ziyaretçilerin ağırlanmasının beklendiği ilçede, festival hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Öte yandan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti üst yönetimini Karaburun’dan getirdiği nergis çiçeği eşliğinde festivale davet etti.

İZMİR 07.01.2022, 10:55
Karaburun’da Nergis Festivali için geri sayım

İzmir’in Karaburun ilçesi, iki yıl aradan sonra Nergis Festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 22-23 Ocak tarihleri arasında, İzmir’den ve yurdun dört bir yanından ziyaretçilerin ağırlanmasının beklendiği ilçede, festival hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Öte yandan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti üst yönetimini Karaburun’dan getirdiği nergis çiçeği eşliğinde festivale davet etti.

Karaburun ilçesinde, 22-23 Ocak tarihleri arasında 2 yıl aradan sonra düzenlenecek Nergis Festivali için geri sayım başladı. Festival için hazırlıklar devam ederken, kentte İzmir’den ve yurdun dört bir yanından ziyaretçilerin ağırlanması bekleniyor.

Gösteriler, söyleşiler, konserler, atölye çalışmaları, yarışmalar, sergiler ve yöresel üretici stantlarının yer alacağı 4’ncü Karaburun Nergis Festivali, ilçe ekonomisinin ve yerel üreticilerin ekonomik kalkınmasında önemli bir işlev yükleniyor.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da, Ankara temasları çerçevesinde CHP Genel Merkezini ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti üst yönetimini, Karaburun’dan getirdiği nergis çiçeği eşliğinde festivale davet etti. Başkan İlkay Girgin Erdoğan, Genel Sekreter ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Faik Öztrak, Ahmet Akın ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka’ya da festival davetini iletti.

Festival daveti için teşekkürlerini ileten Kemal Kılıçdaroğlu, en kısa sürede Karaburun’u ziyaret edip Karaburunlu vatandaşlarla bir araya gelmeyi arzu ettiğini ifade etti.

Pandemi nedeniyle yapılamamıştı

Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek festivalin, geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamadığını anımsatan İlkay Girgin Erdoğan, 2020 yılında bir günde 100 bin kişiyi ağırlayan Karaburun’un, bu yıl iki güne yayılan festivalde en az 200 bin ziyaretçiye kapılarını açacağını belirtti.

Festivali pandemi koşullarına azami ölçüde dikkat ederek gerçekleştireceklerinin altını çizen Erdoğan, nergis başta olmak üzere Karaburun’da tarımsal üretimin desteklenmesini ve yerelde kalkınmaya katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Yarımadanın, Türkiye’nin en fazla endemik bitki yapısına sahip coğrafyalarının başında geldiğine işaret eden Erdoğan, festivallerdeki aktivitelerde bu yönde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Nergis Festivalinde stant kurmak isteyen üretici ve vatandaşların başvurularını, 4 Ocak 2022 tarihinden itibaren almaya başladıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, başvuruların 15 Ocak’a kadar yapılacağının bilgisini verdi.

İlkay Girgin Erdoğan, "Stant kurmak isteyen hemşehrilerimizin, ikametgâhlarının 24 Aralık 2021 tarihinden önce Karaburun’da olması, nergis standı kuracak üreticilerimizin Karaburun Ziraat Odası’ndan Çiftçi Belgesine sahip olmaları gerekmektedir. İlgili belgelerle birlikte hemşehrilerimizin 15 Ocak tarihine kadar belediyemizin Basın, Yayın, Halkla İlişkiler veya Yazı İşleri birimlerine başvurması gerekmektedir" dedi.

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