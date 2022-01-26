Karaburun Bozköy’de işlem tamam: 580 dekar arazide sulama yapılacak

İzmir’in Karaburun ilçesine yılda 1 milyon 980 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edecek Bozköy Barajı’nın mansabında kalan 580 dekar arazi, can suyuna kavuşuyor. Bölgeye su getirecek 6 kilometrelik iletim hattının tamamlandığını açıklayan DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, 2022 yaz sezonundan itibaren 580 dekar arazide sulama yapılacağını açıkladı.

Karaburun’un içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen Bozköy Barajı ile ilgili bir gelişme yaşandı. Bozköy Barajı’nın mansabında kalan 580 dekar araziye can suyu vermek amacıyla başlatılan “Bozköy Barajı Mansap Su Hakları İletim Hattı Projesi” tamamlandı.

7.5 kilometre boru döşendi.

Proje kapsamında yaklaşık 6 kilometre ana iletim hattı inşa ettiklerini belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "Barajın inşası nedeniyle mansap bölgesinde kalan yaklaşık 580 dekar arazide bir süredir sulama problemi yaşıyordu. 2020’nin aralık ayında ihaleye çıktık. Bahar ayları ile birlikte de çalışmalarımıza başladık. Toplam 7.5 kilometre boru döşedik. 22 adet hidrant, 46 adet de sanat yapısı inşa ettik. 2022 başında da inşaatı tamamladık, hatlara test amaçlı su verdik. Bölge üreticisine hayırlı olsun" diye konuştu.

Karaburun Bozköy Barajı mansabında kalan alanın 2022 yaz sezonundan itibaren modern sistemle sulanacağını kaydeden DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, projenin kabul aşamasında olduğunu ifade etti.

Karaburun yarımadasına yılda 1 milyon 980 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edecek Bozköy Barajı’nın temelden yüksekliği 37,5 metre. 3 milyon 650 bin metreküp su depolama hacmine sahip olan barajın suyu, İZSU tarafından inşa edilecek iletim hattı ile ilçeye ulaştırılacak ve vatandaşın kullanımına verilecek.