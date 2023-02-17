Karabağlar’ın ilk Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm hayatını kaybetti

Karabağlar’ın ilk Belediye Başkanı Kasım Sıtkı Kürüm, 70 yaşında hayatını kaybetti. Kürüm’ün bugün toprağa verileceği öğrenildi.

2008 yılında ilçe olan İzmir Karabağlar’ın ilk Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm, 70 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, CHP İzmir İl Başkanlığını ve ailesini yasa boğarken, Kürüm’ün cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, Kürüm’ün ölümüyle ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Karabağlar ilçesinin ilk belediye başkanı ve CHP Konak eski İlçe Başkanı Sıtkı Kürüm’ün vefatı sebebiyle derin bir üzüntü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve örgütümüze başsağlığı dileriz. Ruhu şad olsun."

1973 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi’nde çeşitli görevler üstlenerek siyaset hayatına başlayan Kürüm, 2002 yılında Konak İlçe Başkanı seçildi ve 3 dönem bu görevi sürdürdü. Kürüm, İlçe Başkanı olarak katıldığı 2004 yerel seçimlerinden sonra iki yıl Konak Belediyesi Meclis Grup Başkanlığı görevini yürüttü. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Karabağlar Belediye Başkanı seçilen Kürüm, 2014 yılına kadar Karabağlar’da Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.