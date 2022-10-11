Kanser hastalarına yeni umut: Yumurtalık dondurularak bebek sahibi olabilecekler

Dünya genelinde giderek daha çok tercih edilen bir tedavi olarak öne çıkan yumurtalık dokusu dondurma tedavisi, bebek sahibi olmak isteyen kadın kanser hastalarına umut oluyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Tüp Bebek ve İnfertilite Merkezi, Ege Bölgesi’nde bir ilke imza atarak meme kanseri teşhis edilen bir hasta için yumurtalık dokusu dondurma işlemini gerçekleştirdi. Tedavi ile ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Funda Göde, "Çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik döneminde ortaya çıkan hastalıklar için tedavi süreci başlatılmadan yumurtalık dokusunun dondurulması ile kadınların gelecek yıllarda çocuk sahibi olması sağlanabiliyor. Tedavi erken menopoz riski taşıyan, primer over yetmezliği bulunan, yumurtalıkları alınması gereken kadınlarda da uygulanabiliyor" dedi.

Temel amaç fonksiyonları korumak

Çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik döneminde kadınların doğurganlıklarını tehlikeye atabilen birçok sağlık sorununun bulunduğunu belirten İEÜ Medical Point Hastanesi Tüp Bebek ve İnfertilite Merkezi’nden Doç. Dr. Funda Göde, "Bu yöntem, kadınların doğurganlıklarını etkileyebilecek kanser tedavileri gibi süreçlerden önce gerçekleştirilir. Temel amaç yumurtalıklar toksinlere maruz kalıp zarar görmeden önce fonksiyonlarının korunmasıdır. Abdominal bölgeden yapılan küçük bir kesiden laparoskopi (kapalı) tekniği ile gerçekleştirilen ameliyat sırasında olgunlaşmamış yumurta hücrelerini içeren yumurtalık yüzeyinden (korteks) doku çıkarılır. Yeterli miktarda doku toplanabilmesi için yumurtalıklardan birinin çıkarılması da mümkündür. Doku patolojik olarak incelendikten sonra 1 cm’lik şeritler halinde kesilir ve yavaş dondurma işlemi ile yaklaşık -196 derecede kontrollü bir şekilde dondurulur. 2019 yılına dek deneysel bir tedavi olarak kabul edilen yumurtalık dokusu dondurma, günümüzde sayılı tüp bebek ve infertilite merkezlerinde gerçekleştirilmektedir ve başarı oranı son derece yüksek bir tedavidir” diye konuştu.

Yumurtalık dokusu dondurma ile kadın üreme sağlığının korunması adına önemli bir aşama kaydedildiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Volkan Emirdar ise, "Kanser teşhisi sonrası zaman kaybetmeden kemoterapi ve radyoterapi tedavileri görmesi gereken kız çocuklarında, ergenlik çağındaki genç kızlarda ve kadınlarda yumurtalıkların zararlı ajanlara maruz kalması sonucu doğurganlık zarar görebilir ve hormon üretiminde sorunlar yaşanabilir. Yumurtalık dokusu dondurma ile gelecek yıllarda gebelik ihtimali korunabilirken aynı zamanda östrojen ve progesteron hormonlarının doğal şekilde salınması da sağlanabilir. Tedavi süreçleri tamamlandığında dondurulan yumurtalık dokusu özel işlemlerden geçirilerek çözdürülür ve hastaya yeniden transfer edilir. Nakil başarılı olduğunda yumurtalık fonksiyonlarının başlaması halinde kadınların hem doğal hem de tüp bebek tedavisi ile bebek sahibi olmaları mümkün olabilir" şeklinde konuştu.

Erken menopozda da uygulanıyor

Tedavinin farklı sağlık sorunlarında da tercih edilebileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Volkan Emirdar, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Yumurtalık fonksiyonlarına zarar verecek, yumurtalıkların alınmasını gerektirecek hastalıklara sahip olan ya da erken menopoz riskinin yüksek olduğu kadınlarda da tedaviye başvurulması mümkün. Hastanın tedavi için uygunluğunun belirlenmesi başarı için en önemli unsurların başında geliyor.”