Kampüste scooter var

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), öğrencilerinin ve mensuplarının ulaşım alternatiflerini artırmak ve çevreci ulaşım olanlarını yaygınlaştırmak amacıyla Tınaztepe yerleşkesinde elektrikli scooter hizmeti başlattı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Çevreci bir ulaşım olanağı sağlayan mikro mobilite araçlarla yerleşkemizde karbon salınımını azaltacak, trafik yoğunluğunu düşürecek ve kısa mesafe hareketlerinin geleneksel araçlar yerine çevreci araçlarla yapılmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Tınaztepe yerleşkesinde elektrikli scooter hizmeti başlattı. Tınaztepe yerleşkesi girişine ve yemekhane önünde oluşturulan istasyonlara ilk etapta 50 adet scooter yerleştirildi. İçerisinde dokuz fakülte, dört enstitü, iki yüksekokul ile bir konservatuvar bulunan ve çok sayıda öğrenciye ev sahipliği yapan DEÜ Tınaztepe Yerleşkesine konumlandırılan mikro mobilite araçlar, çevreci yapısıyla yerleşke içi ulaşımda alternatif olacak. Dokuz Eylül Üniversitesi mensuplarına özel olarak ilk binişlerde indirimli tarifenin uygulanacağı elektrikli scooterlar, 24 saat boyunca aralık hizmet verecek. Çevreci, paylaşımlı ve otonom yapısıyla dikkat çeken elektrikli scooterlar, Tınaztepe yerleşkesinde kısa mesafe hareketlerinin geleneksel araçlar yerine, çevreci mobilite araçlarla yapılmasını sağlayacak. Öğrencilerden gelecek taleplere göre elektrikli scooterların sayısı önümüzdeki dönemde artırılacak.

Hotar: “Çevreye duyarlıyız”

Dokuz Eylül Üniversitesinin çevre konusunda farkındalık oluşturan çalışmalara imza attığını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Yaşanabilir çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik dönüşümü önce kendi üniversitemizde tamamlayacağımızın, karbon ayak izinin azaltacağımızın, yenilenebilir kaynaklara yöneleceğimizin sözünü vermiştik. Elektrikli araçlara geçiş yapmanın karbon ayak izinin azaltılmasında önemli bir adım olduğunun farkındayız. Tınaztepe yerleşkemizde hizmet vermeye başlayan sıfır karbon salınımına sahip elektrikli scooterlar da bu amacımıza hizmet edecek. Çevreci bir ulaşım olanağı sağlayan mikro mobilite araçlarla yerleşkemizde karbon salınımını azaltacak, trafik yoğunluğunu düşürecek ve kısa mesafe hareketlerinin geleneksel araçlar yerine çevreci araçlarla yapılmasını sağlayacağız. Küresel pandemiyle birlikte ulaşım alışkanlıklarının da değiştiğini biliyoruz. Toplu taşımayı kullanmak istemeyen, bireysel araçlara yönelen mensuplarımız için de alternatif olacak elektrikli scooterların yerleşkemizin büyüklüğü de göz önünde alındığında büyük bir ilgi göreceğini düşünüyoruz” dedi.

Rektör Hotar, DEÜ’nün İzmir’in dört bir yanındaki 12 yerleşkesinde Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandığını ifade ederek, Tınaztepe yerleşkesinde solar enerji üretimine yönelik projenin de sürdüğünü belirtti.