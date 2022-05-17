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Kampüste gençlik şöleni

İzmir Üniversiteleri Platformu (İÜP), üniversiteli gençlerin birbirinden etkileyici dans şovlarını sahnelediği, coşku ve heyecan dolu bir gençlik şölenine imza attı. Platformun bu yılki yürütücülüğünü üstlenen İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) ev sahipliğinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde yapılan şölen, izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

İZMİR 17.05.2022, 12:10
Kampüste gençlik şöleni

İzmir Üniversiteleri Platformu (İÜP), üniversiteli gençlerin birbirinden etkileyici dans şovlarını sahnelediği, coşku ve heyecan dolu bir gençlik şölenine imza attı. Platformun bu yılki yürütücülüğünü üstlenen İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) ev sahipliğinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde yapılan şölen, izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

İzmir’deki tüm yükseköğretim kurumlarının bir araya gelerek oluşturduğu İzmir Üniversiteleri Platformunun düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Şöleni, İzmir Ekonomi Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan amfitiyatroda gerçekleştirildi. Yaklaşık iki saat süren şölende üniversiteli gençler; Latin, Roman, tango, bachata, salsa, vals, capoeira, hiphop, zeybek ve teke gösterilerindeki performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Rektörlerde halaya katıldı

Üniversitelere ait dans topluluklarının farklı oyunlarla sahnedeki yerini aldığı, Karadeniz ve Kırşehir yöresine ait dans gösterilerinin de sunulduğu şölen, gençlerin hep birlikte gerçekleştirdiği halay ile son buldu. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, gecenin sonunda öğrencilerin arasına girerek halaya katıldı. Rektörlerle birlikte halay çeken gençler, renkli görüntüler oluşturdu. 19 Mayıs Gençlik Şölenine; Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Akbulut da katıldı.

Şölenin açılışında konuşan Rektör Aşkar, 19 Mayıs’ın bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkarak başlattığı istiklal mücadelesi, himaye altına alınmak istenen aziz milletimiz için bir bağımsızlık ışığı, dönüm noktası oldu. Tüm yurda yayılan milli mücadele, büyük milletimizin azim, kararlılık ve kahramanlığıyla bir bağımsızlık destanına dönüştü. 19 Mayıs’ın üzerinden 103 yıl geçti; ancak 19 Mayıs ruhu, hepimizin bedeninde, gençlerimizin gözlerinde, yüreklerinde ve güzel yüzlerinde yaşıyor. Bugün; onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyorsak, eşsiz bir vatana sahip olmanın güvenini hissediyorsak; bunu Mustafa Kemal Atatürk’e, tüm şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle bizlere aziz vatanımızı armağan eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Ortak çalışma vurgusu

İzmir Üniversiteleri Platformunun çalışmaları hakkında da bilgi veren Rektör Aşkar, “Platformumuz, bugüne kadar birçok örnek çalışmayı hayata geçirdi. Kente vizyon katan, gençlerimize yol açan projelerin içinde yer aldı. Bu yıl da, üniversitemizin yürütücülüğünde, ‘Sürdürülebilirlik ve Yeşil Mutabakat’ temasıyla çalışmalarımızı uyum ve istişare içerisinde sürdürüyoruz. Ülkemizi de etkileyen iklim değişiklikleri, yine dünya genelindeki enerji kaynaklarında yaşanan azalış, ortaya koyduğumuz temanın önemini gözler önüne seriyor. Bizler, bilim ve teknoloji üreten yükseköğretim kurumları olarak yaşanan bu duruma kayıtsız kalmadık ve güç birliğini ‘Sürdürülebilirlik ve Yeşil Mutabakat’ üzerine yoğunlaştırdık. Kısa bir süre içerisinde projelerimize son şeklini vererek İzmir’imizden ülkemize yayılacak, rol model olacak çalışmaları hayata geçireceğimizin müjdesini vermek istiyorum” diye konuştu.

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