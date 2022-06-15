Kaklıç Sanat Akademisi’nin ilk sergisi kapılarını açtı

Çiğli Belediyesi Kaklıç Sanat Akademisi’nde; yağlı boya resim, heykel ve su kabağı işlemeciliği eğitimi alan kursiyerlerinin ortak sergisi açıldı. Sergi, 17 Haziran Cuma gününe kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Kaklıç Sanat Akademisi’nin kursiyerleri; yağlı boya resim, heykel ve su kabağı işlemeciliği eğitiminin ardından, ortak açtığı sergiyle eserleri ziyaretçilerin beğenisine sundu. Kaklıç Mahallesi’nde düzenlenen sergiyi ziyaret eden Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, eserleri tek tek inceledi. Eğitmenler ve kursiyerlerle bol bol sohbet etti. Başkan Gümrükçü, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden emekli Nusret Basöner ve Kaklıç Mahalle Muhtarı Mehmet Aydoğdu ile birlikte kursiyerlere sertifikalarını takdim etti. Sanatseverler 17 Haziran Cuma gününe kadar açık olacak sergiyi 08:30-17:30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

Başkan Gümrükçü: “Çiğli tarihinde bir ilk”

Sergi ziyaretinde konuşan Başkan Gümrükçü, “Çiğlimizin tanınırlığını ve marka değerini artırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sahip olduğumuz potansiyeli doğru yönlendirmek için turizm, ticaret, sanat ve eğitim dünyasından paydaşlarımızla Kaklıç’ta toplantılar düzenliyoruz. Yatırımlarımızı bu toplantılar neticesinde şekillendiriyoruz. Güzel İzmir’imizin en önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden olan Kaklıç’ı başlattığımız yatırımlarla turizm ve sanatsal üretim anlamında da önemli bir merkez haline getireceğiz. Açılışını yaptığımız bu sanat sergisi bu anlamda çok kıymetli; ayrıca Çiğlimiz için de bir ilk. Çiğli, kentleşme ve sportif yatırımların yanı sıra sanatsal üretime sağladığı katkıyla da önümüzdeki yıllarda adından sıkça söz ettirecek. Bu yolda bizlerle birlikte yürüyen eğitmenlerimize ve birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran kursiyerlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

“Sanatsal dayanışmaya bekliyoruz”

Sanatseverlere çağrıda bulunan Gümrükçü, “İzmirli sanatçı ve sanatseverleri sergimizi gezmeye bekliyoruz. Kurslarımıza Kaklıç ve Sasalı Mahallelerinden katılan hemşehrilerimizin el emeği ile ürettikleri su kabağı ürünleri alarak sanatsal üretime destek de olabilirler. Çiğli Belediyesi olarak, sanatın ve sanatçının hak ettiği değeri görmesi adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.