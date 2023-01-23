Kaf-Kaf’ın kupadaki rakibi Darüşşafaka

Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesinde Pınar Karşıyaka’nın rakibi Darüşşafaka oldu. Müsabaka, 14-15 Şubat tarihleri arasında tek maç üzerinden İzmir’de oynanacak.

Bitci Türkiye Kupası’nda çeyrek final kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanvekili Ömer Onan, TBF yöneticileri ve takımların temsilcileri kura çekiminde yer aldı. Ligin devre arasını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar ev sahibi olurken, çeyrek final müsabakaları tek maç üzerinden oynanacak. Daha sonra ise yarı finalist ekipler Dörtlü Final organizasyonu için Konya’da bir araya gelecek.

Çekilen kurada İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka’nın rakibi Darüşşafaka oldu. Zorlu mücadele 14-15 Şubat tarihleri arasında tek maç üzerinden İzmir’de oynanacak.