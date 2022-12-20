Kadınların emekleri rengarenk tezgahlarda

Buca Belediyesi tarafından, Yerli Malları Haftasında hem kadın emeğinin ekonomik hayata kazandırılması hem de ülkemizin tarımsal alandaki zenginliğine dikkat çekmek amacıyla kurulan Üretici Kadınlar Pazarı yoğun ilgi gördü.

2015 yılından beri Buca Belediyesi tarafından hayata geçirilen Üretici Kadınlar Pazarı, kentte üretim yapan kadınların katkısı ile her yıl daha da büyüyor. Kadınlar, belediye ana hizmet binası önünde açılan tezgahlarda; tarlalarında, bahçelerinde ürettikleri ürünleri doğrudan tüketicilere sunma imkanı buluyor. Üretici Kadınlar Pazarı aracılığı ile Buca’nın kırsal mahalleleri; Doğancılar, Kaynaklar, Belenbaşı, Kırıklar, 29 Ekim ve Karacaağaç’ta üretim yapan kadınlar, el emeği ürünlerini tüketicilere aracısız sunma şansı elde ediyor. Tezgahlarda salçadan turşuya, tarhanadan tahin pekmeze pek çok ürün uygun fiyatlarla yer alıyor.

Öte yandan pazartesi günü belediye binası önünde kurulan birbirinden renkli, onlarca doğal ürünün yer aldığı Üretici Kadınlar Pazarına, soğuk havaya rağmen Bucalılar yoğun ilgi gösterdi. Kurdukları tezgahlara tüm İzmirlileri davet eden üretici kadınlar kendilerine her zaman destek olan Buca Belediyesine teşekkür ederek “Kendimiz ellerimizle hazırlıyoruz, burada direk tüketicilere satıyoruz. Bizim için çok önemli. Emeğimiz bir değer kazanıyor. Aile bütçemize bir katkımız oluyor. O nedenle çok mutluyuz. Buca Belediyesine bizlere verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz” diye konuştu.