Kadınların Emek Dünyası yeniden açıldı

Bayraklı Belediyesi, kadınların el emeği, göz nuru dikiş-nakış, ev aksesuarı ve takı-tasarım ürünlerini sergilediği stantları, pandemi dolayısıyla verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından yeniden hizmete açtı. Sevgi Yolu ve Manavkuyu mahallelerindeki stantlar, üreten kadınlara sosyal aktivite ve gelir, ziyaretçilere ise ekonomik bütçeli ürün satın alma imkanı sunuyor.

Bayraklı’nın üreten kadınları, yenilenen Sevgi Yolu ve Manavkuyu Şehit Uygar Yalçınkaya Parkı’ndaki stantlarda pandemi, deprem, sel gibi felaketler nedeniyle verilen aranın ardından ürünlerini yeniden sergilemeye başladı. Kadının Emek Dünyası’ndaki stantlar her gün 09.00-19.00 saatleri arasında yüzlerce ziyaretçi ağırlıyor. Takı-tasarım ve ev aksesuarları ile ilgilenen vatandaşların ilgisini çeken merkezde dönüşümlü olarak stant açan 48 kadın, yaptıkları ürünleri satışa sunuyor.

Başkan Serdar Sandal’a teşekkür

Uzun aranın ardından hem arkadaşlarıyla bir araya gelerek sosyalleşen hem de ev ekonomilerine gelir sağlayan kadınlar, desteklerinden dolayı Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’a teşekkür etti. Pandemi dolayısıyla bir süredir kapalı olan stantların yeniden açılmasından dolayı memnuniyetlerini ifade eden kadınlar, tüm kadınların üreterek sosyal ve ekonomik hayatta yer alması gerektiğini söyledi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Kadınlar, üretim sürecine katıldıkça özgür ve eşit olabilir. Kadınlar güçlendikçe, sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin rol oynayabilirler. Bayraklı Belediyesi Kadının Emek Dünyası, tam da bu nedenle büyük önem taşıyor. Tüm halkımızı, emekçi kadınlarımızın açtığı stantları gezmeye davet ediyorum" diye belirtti.