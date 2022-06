Kadınlar down sendromlu bireyleri iş hayatına kazandıracak

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) tarafından down sendromlu bireyleri toplum ve iş hayatına kazandırmak için ‘20 Melek Yürekli Kadın+Sen’ projesi İzmir’de hayata geçirilecek. Proje çerçevesinde down sendromlu bireyler iş sahibi olacak.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) Türkiye Down Kadın Hareketi Projesi lansmanı İzmir’de bir otelde gerçekleştirildi. ‘İzmir’de her şey farklı olacak’ diyerek ‘20 Melek Yürekli Kadın+Sen’ sloganı ile yola çıkarak yurt çapında yaygınlaştırılması düşünülen proje ile koşulları el veren firmalar, şehirlerindeki down sendromlu bireyleri bünyelerinde istihdam ederek farkındalık oluşturacak.

Toplantının açılışında ev sahibi olarak konuşan UDF Ege Bölge Başkanı Dilek Soylu, birincisinin İstanbul’da yapıldığı kadın projesinin ikincisinin İzmir’de yapıldığına dikkat çekerek, “Türkiye’de ilk defa olan bu projemizde, iş hayatına uygun olan gerekli koşulları sağlayan down sendromlu bireylerimize çalışma hayatında gerçek anlamda onlara yer açmak istiyoruz. Günlük yaşamını idame ettirebilen, kendi ayakları üzerinde durabilen down sendromlu bireyleri iş hayatına kazandırmayı hedefliyoruz. Bu projemizi duyan başta kadınlar olmak üzere tüm işverenlerimizin desteğini bekliyoruz. Çocuklarımız gıda, eğitim, sağlık, turizm ve lojistik olmak üzere birçok sektöre eleman olarak kazandırılacak” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz 123 çocuğa ulaşmak”

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) Başkanı Abdullah Tuncay ise Türkiye’de sivil toplum anlayışını değiştirmek için yola çıktıklarını belirterek, “Sadece ve sadece yerel yönetimlere ve hükümetlere sosyal projeler üreten bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bundan da gurur duyuyoruz. Biz kimseye bir işi ya da imkanı lütfetmiyoruz. Onlara hakkını veriyoruz. Çünkü her bireyin yaşadığından ölümüne kadar toplumdaki her imkandan faydalanması anayasal hakkıdır. O yüzden de biz Türkiye Cumhuriyeti’nin kadın gücünü ve anne yüreğini çok daha hızlı bir şekilde farkındalığa ulaşacağını düşündük ve bu anlamda da down kadın hareketi Türkiye’de bir ilktir. Burada amacımız iş dünyasındaki kadınlarımız ile melek yüzlü çocuklarımızın, özellikle 18 yaşından sonra akademik eğitimini bitirmiş, artık o eve gitmeyi engelleyecek noktada onları iş hayatının içinde yer edinmelerini sağlamak. 5 yıllık süreçte 68 gencimize garantili iş imkanı sağladık. Şu anda hepsi sigortalı ya da devlet kadrosunda işlerine devam ediyorlar. Amacımız 2023’ün sonunda 123 çocuğa ulaşmak. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında 123’ü kendimize hedef koyduk” dedi.

“İş koçları destek oluyor”

Tuncay, down sendromlu çocukların uyumlu ve verilen görevi bilinçli bir şekilde yaptığını, sadece onlara fırsat verilmesi gerektiğini ifade ederek, “1 aylık çalışmanın sonucunda iki taraf da birbirinden memnun ve iş anlamında keyif alıyorsa biz bu birlikteliği uzun soluklu noktaya yayıyoruz. 2 ayda bir iş koçlarımızın desteği ve takibi ile işyerinde olabilecek sıkıntıları minimuma indirip o çalışma ortamını ve huzuru bozmadan çalışmalarını sağlıyoruz. 68 çocuğumuz şu anda şef, belboy, ofis elemanı, devlet memuru oldular. Sektörün her alanında çocuklarımız var” diye konuştu.

Konuşmaların ardından down sendromlu çocuklar dans gösterisi yaptı. Dans gösterisinin ardından pasta kesilerek, projeye destek verenlere plaketleri takdim edildi.