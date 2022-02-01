İzmir Büyükşehir Belediyesi, ara tatilde Kadifekaleli çocuklara karne hediyesi verdi. Kadifekale Mercek Projesi kapsamında 150 çocuk buz pateni ile tanıştırıldı. Veli Hekime Dimen, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı bu tür yerlere götüremiyoruz. Buraya geleceğini öğrendiğinden beri çocuğum heyecandan uyuyamadı” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kent yaşamında fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda Kadifekaleli çocuklar ara tatilde buz pateniyle tanıştırıldı. 9 ile 12 yaşları arasındaki 150 çocuk, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Kadifekale Mercek Projesi kapsamında Aşık Veysel Alanı’ndaki buz pistinde ilk kayma deneyimlerini yaşadı. Keyifli saatlerin ardından buz pistinden çocuklar mutlu, veliler ise memnun ayrıldı.

Kadifekale pilot bölge seçildi

Proje koordinasyon ekibindeki Sosyolog Dilan Demir, yaklaşık bir yıldır bu bölgede farklı çalışmalar yürüttüklerini belirterek “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in vizyonu doğrultusunda dezavantajlı bölgelere öncelik verdiğimiz için Kadifekale’yi pilot bölge olarak seçtik. Kadınlara ve çocuklara öncelik veriyoruz. Ara tatilde çocuklarımızı kent merkezindeki kültürel ve sosyal etkinliklere dahil etmek için bu tür organizasyonlar yapıyoruz. Çocuklarımız buz pistini de çok merak ediyorlardı. O nedenle buraya getirdik” diye konuştu.

“Çok eğlendik”

Öğrencilerden Ecrin Emel Yalçın, “Bugün çok eğlendik. Çok eğlenceli bir etkinlik. Daha önce hiç buz pistine gelmedim. Çok eğlenceli dakikalar geçiriyorum” dedi. Azra Balın da daha önce hiç kaymadığını, bu nedenle biraz zorlandığını ama buz pistinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

“Heyecandan uyuyamadı”

Veli Dilan Yalçın “Çocuklar en azından buz patenini görmüş oldu. Belediyenin bu tür projeler geliştirmesi çok güzel” derken, Hekime Dimen ise kızının heyecandan uyuyamadığını ifade ederek, “Bu tür etkinliklerden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı maddi imkansızlıklardan dolayı bu tür yerlere götüremiyoruz. Buraya geleceğini öğrendiğinden beri çocuğum heyecandan uyuyamadı. Çok mutlu olduk. Kızım ilk kez böyle bir etkinlikle tanıştı. Biz de onun heyecanını hep birlikte yaşıyoruz” sözlerine yer verdi.

Hem kadınlara hem çocuklara yönelik eğitimler

Kadifekale Mercek Projesi kapsamında okula destek programı eğitici ve öğretici oyunlar tiyatro ve film gösterimleri, kadın destek ve gelişim atölyeleri, seminerler, farkındalık çalışmaları, meslek edindirme ve beceri kursları düzenleniyor. Koruyucu, geliştirici, önleyici, destekleyici sağlık hizmetleri veriliyor.