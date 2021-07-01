Kabotaj Bayramı Aliağa’da kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 95’inci yılı, yurt genelinde olduğu gibi İzmir’in Aliağa ilçesinde de bir dizi etkinlikle kutlandı.

Türkiye’deki liman kullanımının ve Türk kara sularındaki ticaretin Türk vatandaşları tarafından yapılmasını sağlayan, Kabotaj Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için Aliağa’da tören düzenlendi. Kutlamalar, Aliağa Liman Başkanı Ahmet Apak’ın Atatürk anıtına çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tören esnasında balıkçı tekneleri, deniz şehitleri anısına siren çalarken, römorkörler tarafından yapılan su gösterileri programa renk kattı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından protokol üyeleri de ‘Atılgan-32’ isimli pilot katamaran bot ile denize açıldı. Aliağa Kaymakam Vekili Fatih Yılmaz ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar beraberindeki heyet ile birlikte deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

Kutlama etkinlikleri, Güzelhisar Sosyal Tesisleri’nde İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ve Aliağa Liman Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen program ile son buldu.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama programına ayrıca; Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Özgür Acar, Aliağa Liman Başkanı Ahmet Apak, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Başkanı Adem Şimşek, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.