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İZVAK genel kurulunun tarihi belli oldu

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), pandemi döneminde yapamadığı mali genel kurulunu, İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulunun belirlediği kurallar çerçevesinde seçimli olağan genel kurul ile birleştirerek yapma kararı aldı. Genel kurul, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda ilk olarak 31 Mart tarihinde, çoğunluk sağlanamaz ise 7 Nisan tarihinde aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

İZMİR 16.03.2021, 11:28
İZVAK genel kurulunun tarihi belli oldu

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), pandemi döneminde yapamadığı mali genel kurulunu, İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulunun belirlediği kurallar çerçevesinde seçimli olağan genel kurul ile birleştirerek yapma kararı aldı. Genel kurul, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda ilk olarak 31 Mart tarihinde, çoğunluk sağlanamaz ise 7 Nisan tarihinde aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

İzmir’in en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), pandemi nedeniyle ertelediği mali genel kurulunu, seçimli olağan genel kurul ile birleştirerek yapma kararı aldı. Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki genel kurulun ilk toplanma tarihi, 31 Mart 2021 Çarşamba günü olarak belirlendi. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde kongre, tüzük gereği 7 Nisan2021 Çarşamba Saat 16.00’da aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Kişi başına 8 metrekare alan

Genel kurul tarihini kulüp başkanları ile görüşüp yoğun maç trafiğine uygun olarak belirlediklerini, kongrenin İçişleri Bakanlığının ve İzmir Valiliğinin talimatlarına uygun olarak pandemi yasakları kapsamında yapılacağını belirten İZVAK Başkanı Ali Erten, “Kongre salonunda kişi başına 8 metrekare yer ayrılması ve katılımcı sayısının salon büyüklüğüne orantılı olarak sınırlandırılması zorunluluğumuz var. Bu nedenle vakıf üyelerimiz, davetli protokol, TSYD tarafından akredite edilen basın mensupları ve resmi görevliler dışındakiler genel kurul alanına zorunlu olarak alınamayacak. Ayrıca gerekli önlemlerin uygulanması, emniyet ve sağlık birimleri tarafından denetlenecek. Bütün üyelerimizi genel kurula bekliyoruz. Ancak sosyal mesafenin kontrolü ve pandemi yasakları nedeniyle üyelerimizden misafir getirmemelerini önemli rica ediyoruz” dedi.

Sağlık tedbirleri üst seviyede

Üyelerin HES kaydı ve ateş ölçümleri ile birlikte salona alınacağını, kapıda maske dağıtılacağını, farklı noktalarda dezenfektanlar bulunacağını, ikram ve ağırlamanın salon dışında açık havada yapılacağını üye kartlarının kimlik ibrazı ile imza karşılığında verileceğini, imzaların tek kullanımlık kalemlerle atılacağını, güvenlik, ambulans ve sağlık ekibinin görev yapacağını belirten Erten, “Üyelerimizin sağlık kaygılarını göz önüne alarak gereken bütün önlemleri alıyoruz. İzmir’imize yakışan bir genel kurul olmasını diliyoruz” diye konuştu.

“İş birliği ve dayanışmanın devamı en büyük dileğimiz”

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin karar ve uygulamaları gereğince vakıflarda vekaletle oy kullanılmasının mümkün olmadığını, bu nedenle vakıf üyelerinin asaleten oy kullanabileceklerini belirten Erten, “Görev aldığımız 2016 yılından bu yana geçen beş yılda büyük emeklerle İzmir kulüpleri arasında dostluk dayanışma ve iş birliği ortamı oluşturduk. Bunun olumlu sonuçlarını almaya başladık. Bunu sağlayan kulüp başkan ve yönetimlerimize İzmirli sporseverler olarak teşekkür borcumuz var. Bunun devamı en büyük dileğimiz. Kulüp başkanlarımızın diyalogları, merkezi ve yerel yöneticilerin yaklaşımları sayesinde İzmir’den tüm Türkiye’ye örnek olan bir model oluştu. Birlikte hareket ederek iş birliği ve güç birliği yaparak başta statlar olmak üzere neleri başarabileceğimizi hep beraber gördük. Bunu geliştirerek sürdürmek yine bizlerin elinde ” dedi.
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