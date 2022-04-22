banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Hayat Holding Katılım Bankası Kuruyor
Hayat Holding Katılım Bankası Kuruyor
Rizespor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Rizespor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Ribaund kraliçesi Egle oldu
Ribaund kraliçesi Egle oldu
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı

İZTO’dan “Yarına Öncülük Edenler” etkinliği

Örnek çalışmalarıyla dikkat çeken ve ilham kaynağı olan usta isimleri gençlerle buluşturmayı hedefleyen İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, “Yarına Öncülük Edenler” başlığı altında bir etkinlik düzenleyerek Global Teknolojileri Lideri, Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD Slikon Vadisi Ağı Başkanı, INTEL Eski Dünya Başkan Yardımcısı Ayşegül İldeniz’i ağırladı. İldeniz girişimcilere, “Size bir tavsiyem var; kendinize bir kuzey yıldızı seçin. ‘Ben onun arkasından gidiyorum. Korkacak hiçbir şey yok’ deyip, o yöne koşun” dedi.

İZMİR 22.04.2022, 13:06
İZTO’dan “Yarına Öncülük Edenler” etkinliği

Örnek çalışmalarıyla dikkat çeken ve ilham kaynağı olan usta isimleri gençlerle buluşturmayı hedefleyen İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, “Yarına Öncülük Edenler” başlığı altında bir etkinlik düzenleyerek Global Teknolojileri Lideri, Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD Slikon Vadisi Ağı Başkanı, INTEL Eski Dünya Başkan Yardımcısı Ayşegül İldeniz’i ağırladı. İldeniz girişimcilere, “Size bir tavsiyem var; kendinize bir kuzey yıldızı seçin. ‘Ben onun arkasından gidiyorum. Korkacak hiçbir şey yok’ deyip, o yöne koşun” dedi.

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinin ev sahipliğinde düzenlenen "Yarına Öncülük Edenler: Ayşegül İldeniz ve Dostları” adlı etkinlik, girişimcilik ekosistemi paydaşlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Lucid Motors Kıdemli Başkan Yardımcısı, Apple Eski Başkan Yardımcısı Mike Bell ve 0 (1) Labs CEO’su Emre Tekişalp’in online bağlantı gerçekleştirdiği toplantıya Oracle, UX Tasarımından Sorumlu Başkan Yardımcısı Aylin Uysal da misafir konuşmacı katıldı.

İldeniz: "İzmir’den Unıcorn bekliyoruz"

İzQ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezinin İzmir için verimli olmasını dileyerek sözlerine başlayan Ayşegül İldeniz, “İzQ’dan 5 yıl içinde en az 1 tane Unicorn (Değeri 1 milyar dolar veya daha fazla olan girişim) çıkmasını bekliyoruz. 2015 yılında Amerika’da 22 tane Unicorn vardı, 2021 yılında bu rakam 936 oldu. İzmir’den de bu konuda beklentimiz yüksek. Dünyada yarına dair çok büyük bir değişim var. Tarih artık çok hızlı akıyor, tüm sektörler çok hızlı değişiyor. Bu dönüşüme ayak uydurmak zorundayız” dedi.

"2030’da her şeyi makineler yapacak"

NFT, Metaverse gibi teknolojiler ile sanal ve gerçeğin birbirini hiç aksatmadan akabileceği bir dünyayı öngördüğünü vurgulayan İldeniz, “Bu teknolojileri spesifik amaçlar için kullanabilirsek çok iyi çözüm olur. 2030’da gerçekleşecek işlerin yüzde 60’ı otomasyon ile olacak. Bizi insan yapan özelliklerimiz; düş kurabilme, bir şeyler çizmek, içgüdüsel davranışlar, analiz yapabilme, yönetme, liderlik etme ve muhakeme etme. İnsanlara uzun zaman boyunca ihtiyaç var. Bunlar dışında geri kalan her şeyi ise yakın gelecekte makineler yapacak. O nedenle her şeyden önce eğitim sistemimizi buna göre değiştirmeliyiz” diye konuştu.

Katılımcılarla deneyimlerini ve tavsiyelerini aktaran İldeniz sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk olarak; bir şey yapacaksanız ya çok iyi yapın ya da hiç yapmayın. Teknolojistlerin en önemli düsturu budur. İkincisi; her şeyin mümkün olabileceğine inanın. Bugün kullandığımız pek çok teknolojiyi 6-7 yıl öncesinde hayal olarak gördüğümüzü unutmayın. Üçüncüsü; çalıştığınız insanların kapısını sonuna kadar açmanız lazım; ancak o zaman koşabilirler. Onları sınırlarsanız, anlamsız işler yapmaya başlarlar. ‘Değişim için beşte bir’ kuralı da benim için önemli kurallardan. Bir şirketin ya da toplumun içinde değişim istiyorsanız, insanların yüzde 20’sinin kalbini ve beynini kazanmanız lazım. Onlar koşmaya başlayınca, geri kalanları da arkalarından sürükleyebilirler.”

"Kuzey yıldızım dedemdi"

Özgürlük olmayan bir ortamda inovasyon olmayacağını vurgulayan İldeniz, son olarak şöyle devam etti:

“Hepimiz doğuştan cesaretli insanlar olmak zorunda değiliz. Size bir tavsiyem var; kendinize bir kuzey yıldızı seçin. ‘Ben onun arkasından gidiyorum. Korkacak hiçbir şey yok’ deyip, o yöne koşun. Benim kuzey yıldızım dedem. Kendisi askerdi. Trablusgarp’ta, Balkan Savaşları’nda, İstiklal Savaşı’nda savaştı. Dedemin İstiklal Madalyasını kazanma hikayesi şöyle; dedem tank subayı, kardeşi ise albay. İstiklal Harbi başladığında İstanbul’da yaşıyorlar. Büyükçe bir kayık bulup, içine cephane yüklüyorlar. Balıkçı gibi giyinip kamufle olarak İngiliz zırhlılarını geçerek cephaneyi ulaştırıyorlar. Bu hikaye benim kuzey yıldızım oldu. Cesaretle koşmaya her zaman devam etmemiz gerek.”

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 22 Nisan 2022
İmsak 04:34
Güneş 06:08
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:57
Yatsı 21:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Altınordu 32 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
19°
açık