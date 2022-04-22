İZTO’dan “Yarına Öncülük Edenler” etkinliği

Örnek çalışmalarıyla dikkat çeken ve ilham kaynağı olan usta isimleri gençlerle buluşturmayı hedefleyen İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, “Yarına Öncülük Edenler” başlığı altında bir etkinlik düzenleyerek Global Teknolojileri Lideri, Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD Slikon Vadisi Ağı Başkanı, INTEL Eski Dünya Başkan Yardımcısı Ayşegül İldeniz’i ağırladı. İldeniz girişimcilere, “Size bir tavsiyem var; kendinize bir kuzey yıldızı seçin. ‘Ben onun arkasından gidiyorum. Korkacak hiçbir şey yok’ deyip, o yöne koşun” dedi.

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinin ev sahipliğinde düzenlenen "Yarına Öncülük Edenler: Ayşegül İldeniz ve Dostları” adlı etkinlik, girişimcilik ekosistemi paydaşlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Lucid Motors Kıdemli Başkan Yardımcısı, Apple Eski Başkan Yardımcısı Mike Bell ve 0 (1) Labs CEO’su Emre Tekişalp’in online bağlantı gerçekleştirdiği toplantıya Oracle, UX Tasarımından Sorumlu Başkan Yardımcısı Aylin Uysal da misafir konuşmacı katıldı.

İldeniz: "İzmir’den Unıcorn bekliyoruz"

İzQ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezinin İzmir için verimli olmasını dileyerek sözlerine başlayan Ayşegül İldeniz, “İzQ’dan 5 yıl içinde en az 1 tane Unicorn (Değeri 1 milyar dolar veya daha fazla olan girişim) çıkmasını bekliyoruz. 2015 yılında Amerika’da 22 tane Unicorn vardı, 2021 yılında bu rakam 936 oldu. İzmir’den de bu konuda beklentimiz yüksek. Dünyada yarına dair çok büyük bir değişim var. Tarih artık çok hızlı akıyor, tüm sektörler çok hızlı değişiyor. Bu dönüşüme ayak uydurmak zorundayız” dedi.

"2030’da her şeyi makineler yapacak"

NFT, Metaverse gibi teknolojiler ile sanal ve gerçeğin birbirini hiç aksatmadan akabileceği bir dünyayı öngördüğünü vurgulayan İldeniz, “Bu teknolojileri spesifik amaçlar için kullanabilirsek çok iyi çözüm olur. 2030’da gerçekleşecek işlerin yüzde 60’ı otomasyon ile olacak. Bizi insan yapan özelliklerimiz; düş kurabilme, bir şeyler çizmek, içgüdüsel davranışlar, analiz yapabilme, yönetme, liderlik etme ve muhakeme etme. İnsanlara uzun zaman boyunca ihtiyaç var. Bunlar dışında geri kalan her şeyi ise yakın gelecekte makineler yapacak. O nedenle her şeyden önce eğitim sistemimizi buna göre değiştirmeliyiz” diye konuştu.

Katılımcılarla deneyimlerini ve tavsiyelerini aktaran İldeniz sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk olarak; bir şey yapacaksanız ya çok iyi yapın ya da hiç yapmayın. Teknolojistlerin en önemli düsturu budur. İkincisi; her şeyin mümkün olabileceğine inanın. Bugün kullandığımız pek çok teknolojiyi 6-7 yıl öncesinde hayal olarak gördüğümüzü unutmayın. Üçüncüsü; çalıştığınız insanların kapısını sonuna kadar açmanız lazım; ancak o zaman koşabilirler. Onları sınırlarsanız, anlamsız işler yapmaya başlarlar. ‘Değişim için beşte bir’ kuralı da benim için önemli kurallardan. Bir şirketin ya da toplumun içinde değişim istiyorsanız, insanların yüzde 20’sinin kalbini ve beynini kazanmanız lazım. Onlar koşmaya başlayınca, geri kalanları da arkalarından sürükleyebilirler.”

"Kuzey yıldızım dedemdi"

Özgürlük olmayan bir ortamda inovasyon olmayacağını vurgulayan İldeniz, son olarak şöyle devam etti:

“Hepimiz doğuştan cesaretli insanlar olmak zorunda değiliz. Size bir tavsiyem var; kendinize bir kuzey yıldızı seçin. ‘Ben onun arkasından gidiyorum. Korkacak hiçbir şey yok’ deyip, o yöne koşun. Benim kuzey yıldızım dedem. Kendisi askerdi. Trablusgarp’ta, Balkan Savaşları’nda, İstiklal Savaşı’nda savaştı. Dedemin İstiklal Madalyasını kazanma hikayesi şöyle; dedem tank subayı, kardeşi ise albay. İstiklal Harbi başladığında İstanbul’da yaşıyorlar. Büyükçe bir kayık bulup, içine cephane yüklüyorlar. Balıkçı gibi giyinip kamufle olarak İngiliz zırhlılarını geçerek cephaneyi ulaştırıyorlar. Bu hikaye benim kuzey yıldızım oldu. Cesaretle koşmaya her zaman devam etmemiz gerek.”