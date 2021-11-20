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İZTO’dan 22 ülkeye ticaret köprüsü

İzmir Ticaret Odası’nın düzenlediği Gelinlik, Damatlık ve Abiye Alım Heyeti İkili İş Görüşmelerinde, 3 günde Türk firmalar ile yabancı şirketler arasında 410 ikili görüşme yapıldı.

İZMİR 20.11.2021, 11:25
İZTO’dan 22 ülkeye ticaret köprüsü

İzmir Ticaret Odası’nın düzenlediği Gelinlik, Damatlık ve Abiye Alım Heyeti İkili İş Görüşmelerinde, 3 günde Türk firmalar ile yabancı şirketler arasında 410 ikili görüşme yapıldı.

Türkiye ve dünya moda sektörünü İzmir’de buluşturan İzmir 15. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, yurt içi ve yurt dışından 2 binin üzerinde katılımcı ile kent ekonomisine de hareketlilik getirdi. 19 Kasım Cuma günü sona eren fuar, pek çok önemli iş bağlantısının da kurulmasına vesile oldu. Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ve İZFAŞ iş birliği ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından gerçekleştirilen “Gelinlik, Damatlık ve Abiye Alım Heyeti İkili İş Görüşmeleri” kapsamında ise tekstil sektöründe faaliyet gösteren İZTO’ya üye firmalar ile 22 ülkeden 174 yabancı alıcı firma temsilcisi bir araya gelirken, 410 ikili görüşme yapıldı.

İzmir’in tek başına Türkiye’deki gelinlik üretiminin yüzde 70’ini karşıladığını ve 40’tan fazla ülkeye ihracat yaptığını belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Alım Heyeti ile Odamızda 3 gün boyunca ikili görüşmeler organize ettik. Heyet, İzmir’de kaldığı süre boyunca fuarı da ziyaret ederek fuar katılımcıları ile ticari bağlarını güçlendirdi. Bundan sonrası için de alım heyetleri konusunda farklı çalışmalarımız olacak. Sektörümüzün ihracat ağını geliştirebilmemiz için önümüzdeki yıllarda daha önce açılmadığımız hedef pazarlardan da alım heyeti getirmemiz önemli. Bu konuda da hemen çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.

“Yüzde 50 destek”

İZTO olarak uluslararası nitelikli fuarlara sağladıkları desteğin de arttığını söyleyen Başkan Özgener, “Yakın zamanda yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla 60 metrekareye kadar olan katılımları yüzde 50 oranında destek kapsamına aldık. Bir önceki fuara katılan üyelerimiz de bu puana ilave yüzde 5 oranında daha destek alabilecekler. Avrupa’nın en büyük gelinlik imalatının yapıldığı kentimizi, Odamızda oluşturduğumuz İhracat Destek Ofisi katkısı, UR-GE projeleri ve alım heyeti programlarımızla dünya sıralamasında önemli bir yere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Ticaret Bakanlığımıza, ihracatımızın geliştirilmesine alım heyeti ve UR-GE projeleri kapsamında verdiği destek için teşekkür ederiz” diye konuştu.

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