İZSU’nun cadde üzerinde açtığı yaklaşık 2,5 metre derinlikteki çukur tehlike saçıyor

İzmir’in Urla ilçesinde, İZSU tarafından ilçenin en yoğun caddelerinden birisinde yapılan dere ıslah çalışmaları kapsamında açılan yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki çukur tehlike saçıyor. Belediye otobüslerinin ve sürücü adayların güzergahı olan cadde üzerinde bulunan çukurda hiçbir yönlendirici levhanın da bulunmaması tepkiye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, İZSU yetkilileri tarafından ilçeye bağlı Yenikent Mahallesi Hüseyin Zeren Caddesi’nde üzerinde dere ıslah çalışması gerçekleştirildi. Ekipler tarafından, Binkonutlara ulaşımın olduğu tek yolun, belediye otobüsleri depolama alanı güzergahı ve sürücü eğitim bölgesi de olan caddede açılan yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki çukur tehlike saçıyor. Herhangi bir uyarı işaretleri veya tehlikeyi belirten levhaların olmaması vatandaşları tedirgin ediyor. Gece saatlerinde yolun yeterli derecede aydınlatılmaması ise tehlikeyi büyütürken, yaya ve bisiklet sürücüleri için de geçiş zorluğunun yaşanmasına neden oluyor.

Mahallelilerden İZSU’ya tepki

Yolda bulunan tek uyarı levhasının gidiş yönünde olmayıp geliş yönünde bulunması Binkonutlar’daki sitelerden çıkıp Urla merkeze doğru seyredecek araçlara yönelik hiçbir uyarı işaretinin bulunmaması da tepkilere neden olurken, bazı vatandaşlar, İZSU’nun bu çalışma sahasında gerekli önlemleri bir an önce almasını isterken, çocukların oynadığı, mahalle sakinlerinin spor yaptığı bu yolda hiçbir önlem alınmadığını ileri sürerek tepki gösterdiler. Ayrıca, çukurun içinde mahalleyi besleyen ve en az 15 bin volt elektrik taşıyan kabloların bulunduğunu belirten mahalleli, bu tür çalışmalarda daha etkin önlemler alınmalı diye yetkililere seslendi.