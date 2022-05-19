İZSU’dan yoğun mesai

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü ızgara, kanal ve galeri mecra hatlarının temizlik çalışmalarına havaların ısınmasının ardından hız verdi. Periyodik olarak yapılan temizliklerle atık suların taşması, sıcak havalarda yaşanabilecek koku sorunu, ızgaralarda atık birikmesi ve çevresel kirlilik gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İZSU, sıcak havaların gelmesiyle birlikte özellikle merkez ilçelerde hizmet veren atık su ve yağmur suyu hatlarının bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Bu çerçevede; Konak Güzelyalı Mahallesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda galeri mecra hatlarının temizliği, Konak Alsancak-Cengiz Topel, Narlıdere Sahilevleri ve Balçova Eğitim mahallelerinde yağmur suyu ızgara hatlarının temizliği, Balçova Korutürk, Buca Çamlıpınar, Bornova Yelişova, Konak Ulubatlı, Karşıyaka Şemikler ve Gaziemir Irmak mahallelerinde kanal temizliği ve görüntülenmesi çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda bina kolu yenileme, kazısız yöntemle rehabilitasyon, kanal görüntülenmesi ve temizliği ile kanal yenileme işleri de kesintisiz devam ediyor.

Kazısız teknoloji ile hizmet kalitesi artıyor

Altyapı sorunlarına çözüm getirmek için yenilikçi projelere imza atan İZSU, eskiyen kanal şebekelerini kazısız teknoloji ile yeniliyor. Kentin ana hatlarında eskiyen atık su kanallarını kazı gerektirmeyen ve trafiği etkilemeden yenileme imkanı sunan kazısız yöntemle rehabilitasyon uygulaması, borulardaki kırık ve çatlakların içeriden kaplanmasını sağlıyor. Daha önce yapılması günler süren imalatlar bu yöntemle çevreyi rahatsız etmeden ve en fazla 3-4 saat gibi kısa bir sürede tamamlanıyor.

21 milyon TL yatırımla 17,6 kilometre kanal şebekesi yenilenecek

Çalışmalarda son 7 ayda Buca, Konak, Bayraklı, Bornova, Karşıyaka, Narlıdere ve Çiğli ilçelerinde hizmet veren 8,2 kilometrelik atık su kanalı 10 milyon liralık yatırımla yenilendi. Devam eden çalışmalarda 21 milyon liralık yatırım yapılarak 17,6 kilometre kanal şebekesinin kazısız teknoloji yöntemi ile yenilenmesi planlanıyor.

Izgara temizlik çalışmaları

Kent genelinde yağmursuyu hatlarına bağlı olan ızgaralarda da temizlik çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor. Yapılan temizlik çalışmaları yağış sonrası, ızgaralarda biriken atıkların taşkınlara sebebiyet vermesinin ve oluşabilecek koku problemlerinin önüne geçiyor.