İZSU’dan yatırım hamlesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında kent genelinde önemli yatırım ve projeleri hayata geçirmeye hazırlanırken, İZSU Genel Müdürlüğü de halen 20 şantiyede sürdürdüğü projelerinin sayısını 45’e çıkaracak. Yağmur suyu şebekelerinin yapımına yönelik projeler ve içme suyu yatırımlarına ağırlık veren İZSU, kentin yaşam kalitesini yükseltecek projelerin yapımında binlerce kişiye de istihdam olanağı sağlayacak.

İZSU Genel Müdürlüğü, 2020 yılında başlayan ve devam eden yatırımlarının yanına, önümüzdeki yıldan itibaren çok sayıda yeni proje eklemeye hazırlanıyor. Bu yılın büyük bölümünü projelerin hazırlık çalışmalarına ayıran İZSU, 2021 yılında bu hazırlıkların meyvelerini toplamaya başlayacak. İZSU Genel Müdürlüğü aralarında Buca, Gültepe ve Bornova yağmur suyu hatlarının yapımı gibi büyük önem taşıyan 12 projenin ihalesini yaptı. Önümüzdeki günlerde bu ihalelere ilişkin yasal süreçlerin tamamlanması ve sonraki aylarda yapılacak yeni ihalelerin ardından halen 20 şantiyede süren çalışmaların sayısı 45’e çıkacak. Tüm projelerin yapım süreçlerinde yaklaşık iki bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacak.

Yağmur suyu ayrıştırma projelerinde atılım yılı

Artan nüfus nedeniyle ihtiyaç duyulan altyapıyı geliştirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra, 2014 yılından sonra bağlanan ilçelerdeki eksiklerin giderilmesi ve kentte mevcut hizmet kalitesinin artırılması için çalışmalarını sürdüren İZSU, 2021’i atılım yılı olarak değerlendiriyor. İZSU Genel Müdürlüğü, uzun süredir hazırlık ve ihale aşamalarını yürüttüğü yağmur suyu ayrıştırma projeleri için artık ilk kazmayı vurmaya hazırlanıyor. Taşkınların önlenmesinin yanı sıra İzmir Körfezi’nin temizlenme süreci açısından da büyük önem taşıyan Buca, Gültepe ve Bornova bölgelerinin yağmur suyu hatlarının yapımına başlanıyor.

Meles Deresi’ne gelen kirliliğin önüne geçilecek

Çalışmalar kapsamında; Meles Deresi’ne Buca’dan kirlilik akışını önlemek için hazırlanan yağmur suyu hattı projesi ile Buca’da yaklaşık 16 kilometre yağmur suyu, 10 kilometre kanalizasyon hattı yapılacak. Kozağaç Deresi de ıslah kapsamına alındı. Buradan Meles Deresi’ne gelen kirliliğin de önüne geçilecek. Meles Deresi’yle bağlantısı olan Gültepe bölgesinde birleşik sistem olarak çalışan 17 kilometrelik kısımda da yağmur suyu hattı inşa edilecek. Bornova Deresi’nden gelen kirliliği önlemek için Bornova bölgesinde 30 kilometrelik yağmur suyu, 25 kilometrelik de atık su şebekesi yapılacak.

Çevre ilçelerin su sorunu çözülüyor

İZSU Genel Müdürlüğü, özellikle 2014 yılından sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırlarına bağlanan ilçelerde geçmiş yıllardan kaynaklanan içme suyu sorununa da neşter vuruyor. Seferihisar, Ödemiş, Kiraz ve Torbalı’da içme suyu şebekesi, Dikili Çandarlı’da içme suyu arıtma tesisi, Bergama, Kınık ve Aliağa’da 8 adet sondaj kuyusu ihale süreçlerinin tamamlanmasıyla yapımına başlanacak işler arasında yer alıyor. İZSU Genel Müdürlüğü Halkapınar Kuyuları Arıtma Tesisinin yapımına önümüzdeki günlerde başlamayı hedefliyor. İZSU’nun ihalelerini yaptığı ve imza aşamasına getirdiği işler arasında Seferihisar Ulamış Mahallesinde dere ıslahı ve Urla Özbek Mahallesinde paket atıksu arıtma tesisi de bulunuyor.

Sırada yeni ihaleler var

İZSU Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde ise Karşıyaka Zübeyde Hanım ve İnönü mahalleleri yağmur suyu inşaatı, Karaburun Bozköy Göleti Arıtma Tesisi, Bergama Gaylan-Armağanlar, Ödemiş Köseler mahalleleri paket içme suyu arıtma tesisi, Karabağlar Kavacık içme suyu, Çeşme 3. kısım içme suyu, Seferihisar Beyler Mahallesi içme suyu paket arıtma tesisi, Bayındır Hasköy ve Çırpı yağmur suyu inşaatı, Torbalı, Bayındır, Selçuk, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ’da; Urla, Karaburun, Seferihisar, Çeşme ve Menderes’te; Menemen, Aliağa, Foça, Kemalpaşa, Dikili, Bergama, Kınık ve Bornova’da su kuyuları yapımı için ihalelere çıkacak.

Her bir proje ekonomiye katkı sağlıyor

İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, pandemi süreciyle birlikte derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen kurumun yatırımcı kimliğini daha güçlendirecek atılımlara imza attıklarını belirterek, “Çalışan her bir şantiye sayesinde doğrudan ve dolaylı olarak yüzlerce kişi istihdam olanağına kavuşuyor. İZSU hayata geçirdiği projelerle sadece kentte yaşam kalitesini yükseltmiyor, işçiden mühendise, üreticiden tedarikçiye kadar uzanan bir ekonomiyi canlandırıyor” diye konuştu.

Nerede, hangi yatırımlar sürüyor?

-Bornova ve Pınarbaşı’nda Gördes hattından gelen içme suyunu şebekeye dahil etmek için ana iletim hatları inşaatı

-Bornova’da Karaçam Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi ve iletim hattı yapımı

-Bayındır ve Ödemiş’de 14 adet su sondaj kuyusu inşaatı

-Çeşme ve mahallelerinde 2. etap içme suyu şebekesi inşaatı

-Çeşme Alaçatı’da terfi merkezi revizyonu

-Dikili’de içme suyu iletim hattı ve şebekesi imalatı

-Foça’da içme suyu iletim hattı ve şebekesi imalatı

-Foça’da Yenifoça, Musabey Kuyuları İçmesuyu Arıtma Tesisinin yapımı

-Karaburun’un Mordoğan mahallesinde atıksu ve yağmur suyu şebekesi inşaatı

-Mordoğan Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi yapımı

-Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı

-Kemalpaşa’da Ulucak, Kuyucak, Damlacık ve Ansızca yerleşimlerinin altyapı inşaatı ve elektrik iletim tesisleri yapımı

-Kemalpaşa’da Bağyurdu, Yiğitler, Ören, Armutlu, Yukarıkızılca, Aşağıkızılca, Örnekköy, Çiniliköy yerleşimleri altyapı inşaatı ve elektrik iletim tesisleri yapımı

-Kemalpaşa’da Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı

-Konak Mürselpaşa Bulvarı yan kolu ve çevresinde atıksu ve yağmursuyu şebekesi inşaatı

-Ödemiş merkez mahallelerinde atık su şebekesi ve iletim hattı inşaatı

-Urla Gülbahçe Mahallesinde atıksu ve yağmur suyu şebekesi ile Kocadağ-Güllü-Cinlipınar dere ıslah inşaatı ve elektrik tesisleri yapımı

-Halkapınar’da İZSU Genel Müdürlüğü hizmet binası ve tesisleri inşaatı

-Bergama’da Karalar Mahallesi içme suyu kuyusu ile Aliağa’da Kültür mahallesi içme suyu terfi merkezine enerji temini için elektrik tesisi yapımı

-İZSU Genel Müdürlüğü Bayındır hizmet binası inşaatı