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Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL ile 2 Milyon TL arasından para cezası verilecek
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre fahiş fiyat artışı yapanlara 10 bin TL ile 100 bin TL arasında para cezası verilecek
Ticaret Bakanlığı indirimli satışlara ilişkin yönetmelikte yaptığı değişikliğe göre indirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gündeki en düşük fiyat baz alınacak.
İZSU, su faturalarında KDV oranını düşürdü
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) su faturalarında uygulanan %8’lik KDV oranı %1’e indirildiğini duyurdu.
İZMİR 17.02.2022, 23:37
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) su faturalarında uygulanan %8’lik KDV oranı %1’e indirildiğini duyurdu.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) KDV oranına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İZSU’dan yapılan açıklamada, su faturalarında uygulanan %8’lik KDV oranının %1’e indirildiği duyuruldu.