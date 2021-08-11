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İzmirspor’da Ali Metin dönemi

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden İzmirspor’da teknik direktörlük görevine Ali Metin getirildi.

İZMİR 11.08.2021, 12:33
İzmirspor’da Ali Metin dönemi

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden İzmirspor’da teknik direktörlük görevine Ali Metin getirildi.

İzmirspork kulüp binasında düzenlenen imza törenine Başkan Nedim Topaloğlu’nun yanı sıra Başkanvekili Ömer Akar, asbaşkanlar Doğukan Baş ve Hakan Akar ile Ali Metin katıldı. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Ali Metin’in yardımcılıklarını Ahmet Yakak ve Metin Kılıç’ın yapacağı belirtildi.

UEFA-Pro lisans sahibi 56 yaşındaki teknik adam, 2019-2020 sezonunda da İzmir temsilcisinde görev yapmıştı.
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