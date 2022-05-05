İzmirliler 100. Yıl Anı Evi için sandıkları açtı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı anısına kente kazandıracağı anı evi için bağışlar APİKAM’da toplanmaya başlandı. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği kampanya çerçevesinde vatandaşlar, İstiklal Madalyası’ndan döneme ait silahlara kadar 1914-1930 yıllarına ait materyalleri tozlu raflardan indirerek İzmir’e bağışladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı anısına kuracağı anı evi için başlattığı bağış kampanyasına İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. 1914-1930 yıllarına ait dönemin ruhunu yansıtan her türlü eşyanın sergileneceği anı evi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yaptığı bağış çağrısı üzerine, İzmirliler ellerindeki materyalleri Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’ne ulaştırmaya başladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürü Tuğba Kılıçkaya, “Bağışçılarımızla iletişim kurabilmek için bir sekretarya oluşturduk. Gelen telefonlara anında dönüş yapıp bağışçılarımızın evlerine gidiyoruz. Materyallere bakarak 1914 ile 1930 yılları arasında kullanabileceğimiz bir materyal varsa bağışçılarımızın onayının ardından bir protokol ile materyali alıyoruz. Yurttaşlarımızın ilgisi bizi çok mutlu ediyor. Çok sayıda telefon alıyoruz. Biz de onlara ulaşmak için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. İlgi ve desteklerinden ötürü hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İstiklal Madalyasını oğlu yerine İzmir’e bıraktı

Dedesinin hatıra fotoğraflarını ve İstiklal Madalyasını anı evi için bağışlayan Muzaffer Batu, dedesinin Çanakkale’den İzmir’in kurutuluş sürecinin izlerini taşıyan fotoğraflarla ilgili bilgi verdi. Batu, “Karataş’ta yürürken tramvay istasyonunda anı evine bağış çağrısını billboardlarda okudum, dikkatimi çekti. Bende de böyle materyaller vardı. Yüz seneden belki daha fazla sürede evimizde. Orada tozlu raflarda duracağına arayıp sorayım dedim. Aradım ve çok güzel karşılandım. Çok hoşuma gitti. Koşa koşa getirdim hatıraları. Bizim evimizde ’İstiklal Madalyası evin en büyük oğluna kalır’ diye bir kural var. Babamdan bana kaldı. Benim oğlum var ama yüz yıl anısına İzmir’e bağışlamak daha doğru geldi. Oğlum gibi çok sayıda gencin görüp duygulanmasını, bu milletin değerlerine sahip çıkmasını temenni ediyorum. Böyle olması daha iyi. Tozlu raflardan indirelim, müzelere bağışlayalım. İnsanlar bunları görsün” diye konuştu.

“İzmirliye hediye etmeyi bir görev bildik”

İzmir’in kurtuluş gününden kalma ata yadigarı emanetleri anı evi için bağışlayan Hayriddin Sunu ise şöyle konuştu:

“9 Eylül 1922 yılında Yunan askeri İzmir’den ayrılırken bıraktıkları silahları herkes evine götürmüş. Bizde olan tüfekleri daha önce devlete teslim etmiştim; fakat bu iki kasatura kaldı. Babam ve dedem o dönem tabakhanede deri düzeltmek için bunları kullanırlarmış. Daha sonrasında hatıra olarak sakladık. Bir tanesi kendi kınıyla birlikte duran bir kasatura. Diğeri ise tüfeğe takılan bir kasatura. Ben 36 yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptım, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde böyle bir kasatura görmedim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Alanyalı Köşkü’nü nrestore edilerek 100’üncü yıl Anı Evi haline getirilmesinde İzmirlilere yaptığı çağrı bizi heyecanlandırdı. Bir demir aksamı olarak görülen bu hatıraların, sergilenmesi için billboardlardaki numaraya başvurduk. Evimize gelip yerinde incelediler. Sergiye değer görüldü. Biz de bu eserleri İzmirimize, İzmirliye hediye etmeyi bir görev bildik. Tunç Soyer’e de şükranlarımı sunarım.”

APİKAM bağışları bekliyor

Bağış olarak kabul edilecek materyallerin; I. Dünya Savaşı, İzmir’in işgali, Milli Mücadele Dönemi, İzmir’in Kurtuluşu, Lozan, İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyet’in ilanı, Atatürk Devrimleri, Efeler ve benzeri konularla ilgili olması gerekiyor. Bu dönemi simgeleyen veri oluşturabilecek; evrak, vesika, defter, makale, fotoğraf, gravür, afiş, posta pulu, üniforma, mektup, kartpostal, harita, madalya ve benzerleri bağış olarak kabul ediliyor. Kampanya çerçevesinde bağışçılar tarafından ulaştırılan materyaller, teker teker kayıt altına alınıyor. Uygun şekilde bakımı yapılan açılış gününe kadar muhafaza ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Konak Belediyesi arasında, tarihi Alanyalı Konağının “100. Yıl Anı Evi” olarak İzmir’e kazandırılması için protokol imzalanmıştı. Bağışta bulunmak isteyenler için; 293 1588 ve 293 3566 numaralı telefonun aranabileceği bildirildi.