İzmirli Sedef’ten ‘aydınlatan’ tasarımlar

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunu Sedef Şen, doğaya olan tutkusunu tasarıma taşıdı, cam ve pirinç kullanarak birbirinden dikkat çeken aydınlatma ürünleri (aplik, abajur, masa lambası) geliştirmeye başladı. İtalya’da yüksek lisansını tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönerek kendi markasını kuran, iç mekanlara yönelik özel ürünler tasarlayan Şen, hazırladığı bir objeyle de Milano Tasarım Haftası’nda (Isola Design District) Türkiye’yi temsil etti.

İzmirli Sedef Şen (28) , İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden 2017 yılında mezun oldu. Üniversiteyi çift yabancı dille bitirdikten sonra eğitim aldığı alanda kendisini daha da geliştirmeye karar veren Şen, İtalya’nın yolunu tutarak iç mekan tasarımı alanında yüksek lisans yaptı. Eğitiminin ardından bir şirkette çalışma hayatına atılan İEÜ’lü Şen, bu sayede ünlü markalarla da iş birliği yapma fırsatı yakaladı.

Başarılı geçen İtalya macerasının ardından Türkiye’ye dönen Şen, dijital marka yönetimi alanında da eğitim aldıktan sonra kendi işini kurmaya karar verdi. İç mekanlarda kullanılan tasarımsal aydınlatma ürünlerinde yeterli alternatifin olmadığını gören Şen, bu ihtiyacı karşılamak hedefiyle markasını kurdu.

Çocukluktan gelen ilgi

Türkiye’nin yanı sıra yurt dışına da açılarak tasarımlarını sergilemeyi hedeflediğini ifade eden Şen, “Çocukluğumdan beri tasarıma ilgi duyar, farklı bir şeyler geliştirmeye odaklanırdım. Bu duygum gençken de hiç değişmedi, üniversitede de bu doğrultuda eğitim aldım. Üniversite dönemini çok iyi geçirdikten sonra İtalya’da eğitim almak da benim için eşsiz bir fırsat oldu. Burada iş hayatını tanıdım ve çevre edindim. Ardından kariyerime İzmir’de devam etmek, bu şehirde başarılı işlere imza atmak için döndüm” dedi.

Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hazırladığım ürünler pirinç ve camdan oluşuyor, hepsi el işçiliği ve zanaatkarlarla üretiyor. Ürünlerimin hepsi dekorasyonu tamamlayan çok şık birer obje niteliğinde. İtalya’da en son yapılan Milano Tasarım Haftası’nda da bir eserim sergilenme hakkı elde etmişti. Aydınlatma olmasının yanı sıra hem obje hem de vazo olarak kullanılabiliyor. Tüm ürünlerim patentli ve tescilli. İnsanları heyecanlandıran, kendi ruhumu yansıtan fonksiyonel ve eğlenceli tasarımlar üretmeye devam edeceğim. Sevdiğim işi yapıyorum ve doğadan ilham alıyorum; en büyük sırrım bu.”