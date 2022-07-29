İzmirli öğrencilerin dikkat çeken başarısı

İzmirli Burak Karataş Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda “Mansiyon Ödülü alırken, Atatürk Lisesi öğrencileri Bensu Çatalçam ve Gökçe Şengülen ise Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması’nda Türkiye ikincisi oldu.

Norveç’te düzenlenen 63. Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda “Matematik” alanında ter döken İzmir Fen Lisesi öğrencisi Burak Karataş, Mansiyon Ödülü kazandı. Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması’nda ise Bensu Çatalçam ve Gökçe Şengülen “Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler” alanında Türkiye ikincisi oldu. İzmirli öğrenciler, başarılarıyla takdir topladı.