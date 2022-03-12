İzmirli minikler İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okudu

İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okuyan anaokulu öğrencileri, protokole duygu dolu anlar yaşattı.

İzmir Gaziemir’de özel bir anaokulunun 6 yaş öğrencileri, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Gaziemir Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer ve Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Musa Bina’ya İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezberden okuyarak duygusal anlar yaşattı.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıldönümü nedeniyle protokolü ayrı ayrı ziyaret eden minikler, İstiklal Marşı’nı büyük bir coşkuyla okudu. Çocuklarla sohbet eden protokol, çocuklarla gurur duyduklarını ifade ederken, minik öğrencilere hediyeler verdi.

Okul yetkilisi Şeyma Kılınç, 2016 yılından beri her yıl 6 yaş öğrencilerine İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezberlettiklerini ifade etti. Öğrencileri ile onur duyduklarını söyleyen Kılınç, minikleri ağırlayan protokole de teşekkürlerini iletti.