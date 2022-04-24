İzmirli minikler 23 Nisan’da eğlenceye doydu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için Kültüpark’ta çocuklarla bir araya geldi. 23 çocukla birlikte çekilen “İzmir İçin Söyle Çocuk Korosu” videosunun tanıtımına da katılan Başkan Soyer, sahnede miniklerle eğlenceli anlar yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlediği etkinlikler kentte coşkulu kutlamalara sahne oldu. Kültürpark’da çocuklar için düzenlenen programlar ise karnaval havası estirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de yer aldığı 23 çocukla birlikte çekilen “İzmir İçin Söyle Çocuk Korosu” videosunun tanıtımı da Kültürpark’ta yapıldı. Tanıtım programına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ile birlikte katıldı. Videoda yer alan çocukların verdiği konser alandaki binlerce miniğe coşku dolu dakikalar yaşattı. Çocuk oyuncu Berat Efe Parlar’ın sunuculuğunda düzenlenen etkinlikte ayrıca Ezo Sunal’ın Lalala Çocuk Konseri de büyük ilgi gördü.

İzmir için söylediler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kentte yaşayan çocuklar için kalıcı bir eser bırakmak için “İzmir için söyle” etkinliği düzenlendi. İzmir’de yaşayan 23 çocuk, İzmir’in simgeleyen farklı noktalarda, evrensel bir dil olan müzik eşliğinde, Şubadap Çocuk Grubu’nun “Özgürlük” şarkısını seslendirdi.

“Benim kalbim sana gelsin”

Sahneye gelerek İzmirli çocukları “İyi bayramlar” diyerek selamlayan Başkan Soyer, “Ne kadar güzel görünüyorsunuz bir bilseniz. Şahanesiniz” dedi. Kendisine kalp işareti yapması için seslenen bir miniğin talebine cevap veren Başkan Soyer, “Benim kalbim sana gelsin” diyerek yanıt verdi. Soyer ayrıca, “Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bayramınız kutlu olsun” diye konuştu.

Kültürpark’ta festival rüzgarları

Başkan Soyer ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan stantları da gezdi ve çocuklarla bir araya geldi. Kültürpark’ta gün boyunca eğlenceler sürdü. Çocuklar için halk oyunları, danslar, müzik ve ritim atölyesi, kutu oyunları, matematik atölyesi, dil ve eğitim stantları kuruldu.