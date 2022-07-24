İzmirli kadınlara girişimcilik fırsatı

“Üreten Kadınlar Güçlü Yarınlar” projesi eğitim maratonu başladı. Hayata geçirilen proje sayesinde, 16-64 yaş arası 100’ün üzerinde kadın hem bölge hem Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak.

27 Haziran-29 Ağustos tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşecek olan “Üreten Kadınlar Güçlü Yarınlar” projesinin eğitim ayağına start verildi. Bölgede yaşayan kadınların güçlenmesini ve girişimcilik ekosistemine katılmasını desteklemek amacıyla başlatılan proje ile İzmir’in Menderes ilçesinde bulunan Efemçukuru çevresindeki dört köyün kadınlarına, alanında uzman kişiler tarafından çeşitler eğitimler verilecek. Eğitim serisinin ilkinde, farklı yaş gruplarından 100’ün üzerinde kadın, geniş yelpazede çok sayıda konu hakkında bilgi sahibi oldu. Projeye katılan kadınlar, eğitim maratonu boyunca vizyon eğitimleri, rol model buluşmaları ve farklı alanlardaki workshop etkinliklerine ek olarak Menderes Halk Eğitim Merkezinin bünyesinde bulunan dört farklı mesleki eğitime de katılabilme fırsatı yakalayacak. Mesleki eğitimler sonrası her bir katılımcıya sertifika verilecek. Bu sayede projeye katılan kadınlar, iş yaşamına daha kolay entegre olabilecek, iş bulma olanakları artacak, kendi ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilecek. Bölgedeki tarımsal kalkınmayı hedefleyen; sert çekirdekli meyve yetiştiriciliği, üzüm çekirdeği yağı üretimi, mantar yetiştiriciliği, ambalaj ve paketleme eğitimlerini kapsayan sertifikalı mesleki eğitim programlarına ek olarak sabun üretimi ve güzellik uygulamaları da düzenlenecek. Eğitimler, Efemçukuru ve Çatalca köylerinin köy okullarında toplam beş hafta boyunca devam edecek.