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İzmirli kadınlar seçme ve seçilme hakkı yıldönümü için yürüdü

İzmir’de Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 87’nci yılı coşkuyla kutlandı. Kadınlarla birlikte yürüyüş yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Cesur kadınlarsınız, yürüyün. Ben yanınızda duracağım” dedi.

İZMİR 05.12.2021, 15:57
İzmirli kadınlar seçme ve seçilme hakkı yıldönümü için yürüdü

İzmir’de Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 87’nci yılı coşkuyla kutlandı. Kadınlarla birlikte yürüyüş yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Cesur kadınlarsınız, yürüyün. Ben yanınızda duracağım” dedi.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87’nci yılı İzmir’de de kutlandı. Düzenlenen program kapsamında önce tarihi Havagazı Fabrikası’nda kahvaltı yapıldı, ardından Kültürpark Lozan Kapısı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na doğru yürüyüş gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Temsilde Eşitlik İçin Yürüyoruz” sloganıyla yapılan yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, “İzmir bir kadın şehri, kadınların çok daha fazla temsil edilmesi lazım. Bir kentte kadınlar söz sahibi oldukça, o kentin medenileştiğini biliyorum. Siz geride durdukça bu kent çoraklaşacak, yoksullaşacak. Cesur kadınlarsınız, yürüyün. Ben yanınızda duracağım” dedi.

“Sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Kahvaltı programında “Gününüz kutlu olsun” diyerek konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “87 yıl önce büyük vizyoner Mustafa Kemal Atatürk, kadınlara seçme seçilme hakkını verdikten sonra Fransa, İtalya, Suriye, Afganistan, Yemen gibi dünyanın birçok ülkesinde bu haklar teslim edilemeye başlanmış. Bugün geldiğimiz noktada Afganistan, Suriye, Irak’taki kadınların haline bakın. Demek ki bu haklara sımsıkı sahip çıkmadan, onların gereğini yerine getirmeden, daha ileriye taşımak iradesini ortaya koymadan sahip olduğumuz hakları kaybetme ihtimaliniz de var. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak haklarınızı korumanıza bu farkındalıkla ve bilinçle sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Kararlı adımlar atıyoruz"

Yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada kadınların temsil oranının düşüklüğüne dikkat çeken Soyer, “Türkiye genelinde 50 bin 157 muhtardan bin 71’i kadın. İzmir’de ise 123 kadın muhtar var. Türkiye’deki 8 bin 257 belediye başkanından sadece 43’ü kadın. İzmir’de 4 kadın belediye başkanı var. TBMM’deki 589 milletvekilinin 102’si kadın ve İzmir de 4 kadın milletvekili var. İzmir Büyükşehir Belediyesinde 29 kadın meclis üyesi var, 147’si ise erkek. Birleşmiş Milletler tarafından ’Kadın Dostu Kent’ ilan edilen şehrimizde, bu tabloyu değiştirmek için kararlı adımlar atıyoruz. Eril bir anlayışla tanımlanmış rollerinden sıyrılarak kadınların kendi variyetini ve düşüncesini toplumsal yaşamın her anına dahil edebilmesi, en temel önceliğimiz. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliği İzmir’in yerel yönetim anlayışının merkezinde yer alıyor” sözlerine yer verdi.

“Eşit temsiliyet idealini savunuyoruz”

Cinsiyet eşitliğini toplumda egemen kılmanın sadece kadının değil, tüm toplumun eşit ve adil bir yaşam sürmesinin anahtarı olduğunu ifade eden Soyer, şöyle konuştu:

“Aynı zamanda, bir bütün olarak toplumun özgürleşmesini, demokrasi ve insan haklarının yaşam bulmasını mümkün kılıyor, toplumsal barışın kapısını aralıyor. Tüm engellere rağmen bulundukları her alanda sesini duyuran kadınların, yeni bir dünyanın, ülkenin, şehrin inşasında söz sahibi olduğunda neleri başardığını gurur ve kıvançla izliyoruz. Yaşamın her alanında, Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yoldan aldığımız güçle eşit temsiliyet idealini savunuyoruz."

Programda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ile eşi Müyesser Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Konak Belediyesi eski Başkanı Sema Pekdaş, Urla Belediyesi eski Başkanı Sibel Uyar, Seyrek eski Belde Belediye Başkanı Nurgül Uçar başta olmak üzere Büyükşehir ile ilçe belediyelerin meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi partilerin temsilcileri, kadın dernekleri, demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları temsilcileri bir araya geldi.

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