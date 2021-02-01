banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Son Dakika: İzmir'de depremler durmuyor: Yeni deprem 5.1 büyüklüğünde
Son Dakika: İzmir'de depremler durmuyor: Yeni deprem 5.1 büyüklüğünde
Altında yükseliş beklentisi sürüyor
Altında yükseliş beklentisi sürüyor
Avrasya Tüneli geçiş ücreti yüzde 26 zamlandı
Avrasya Tüneli geçiş ücreti yüzde 26 zamlandı
Oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti... Atilla Pakdemir kimdir?
Oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti... Atilla Pakdemir kimdir?

İzmirli iş adamı kombine ameliyatla sağlığına kavuştu

Uzun yıllardır horlama, burun tıkanıklığı ve uykuda nefes darlığı problemleri yaşayan İzmirli iş adamı Arif Saylığ, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan tarafından gerçekleştirilen kombine ameliyatla sağlığına kavuştu.

İZMİR 01.02.2021, 09:56
1
İzmirli iş adamı kombine ameliyatla sağlığına kavuştu

Uzun yıllardır horlama, burun tıkanıklığı ve uykuda nefes darlığı problemleri yaşayan İzmirli iş adamı Arif Saylığ, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan tarafından gerçekleştirilen kombine ameliyatla sağlığına kavuştu.

İzmirli iş adamı Arif Saylığ, uzun yıllardır horlama, burun tıkanıklığı ve uykuda nefes darlığı problemleri yaşıyordu. Arif Saylığ, artan şikayetleri üzerine Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan’a başvurdu. Dr. Batıkhan, hastanın muayenesi yaptı ve daha sonra kombine ameliyata karar verildi.

Hastanın problemlerinin kombine ameliyatla giderildiğini belirten KBB Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan, "Aynı anda burun içinin düzeltilmesini, burun etinin radyofrekansla küçültülmesini ve bunun estetikle birleştirilmesini sağlarken; küçük dil kısaltma ve yumuşak damak asma işlemlerini de tek ameliyatta gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Bazı hastalarımızda hem burun hem de genizde sıkıntı olabiliyor"

Bazı hastaların nefes alma problemlerinin sadece burundaki sorunlardan kaynaklı olduğunu düşündüğünü belirten Dr. Batıkhan, "Bazı hastalarımızda hem burun hem de genizde sıkıntı olabiliyor. Hastalar bazen farenjit olduğunu bazen ise burun etinin kendilerini engellediğini zannederek, ‘Nefes alamıyorum, tıkanıyorum, horluyorum’ gibi şikayetlerle bizlere başvuruyorlar. Bu hastalar arasından burnunda sıkıntı yakaladığımız hastalarımız elbette ki var; ancak burundaki sorunun yanı sıra yumuşak damak dediğimiz bir problem de hastalarda benzer şikayetlere sebep olabiliyor. Damağın aşağıya doğru sarkması anlamına gelen yumuşak damak rahatsızlığı, nefes alamama ve beraberinde gelen sorunlara neden olabilir. Yumuşak damağın yanı sıra uzun küçük dil problemi olan hastalarımızın küçük dillerinde de bu problemleri aşmak için kısaltmaya gidiliyor. Hastamız Arif Bey’in de bize geldikten sonra yaptığımız muayene ve tetkiklerinde bu sorunların hepsini yaşadığını gördük. Gerçekleştirdiğimiz kombine ameliyatla, tüm şikayetlerini giderdik" dedi.

"Yeniden doğdum"

Ameliyat sonrası kendini adeta yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyleyen Saylığ, şunları söyledi:

"Sabahları kalktığımda dünyanın en mutsuz insanıydım. Hiç uyuyamamış gibi, sinirli ve yorgun kalkardım. Nefes alamıyordum. Son dönemde kendi horlamamı duymaya başlamıştım. Uzun yıllar farenjit tanısı konularak ilaçla eve gönderildim. Hünkar hocamın yaptığı muayenenin ardından ise birden fazla rahatsızlığım olduğunu öğrendim. Ve hiç düşünmeden sağlığıma kavuşmak için ameliyat olmaya karar verdim. Operasyondan sonra adeta yeniden doğdum. Uykum düzene girdi, horlamalarım sona erdi. Artık gündüzleri daha dinç bir şekilde yaşamımı sürdürüyorum. Ameliyatın ardından sinirlilik halim de sona erdi. Sorunlarımın hepsinden kurtulduğum için çok mutluyum. Hocama teşekkür ederim."
Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 45
2. Beşiktaş 21 44
3. Galatasaray 21 42
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 21 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Göztepe 21 25
12. Kasımpaşa 21 25
13. Rizespor 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 21 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 18 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 21 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Crystal Palace 21 26
14. Wolverhampton 21 23
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 21 12
20. Sheffield United 21 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Granada 21 29
8. Real Betis 20 27
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16