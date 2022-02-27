İzmirli depremzedeler için vergi açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, 30 Ekim İzmir depreminde yıkılan ya da tamamen kullanılamaz hale gelen binaların sahiplerinin 5 yıl içinde inşatlarını yapmaları halinde 10 yıla kadar bina vergilerinin alınmadığını söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, depremzedelerin emlak vergisi ödemeleri ile ilgili detaylı açıklama yaptı. Nasır, 30 Ekim 2020’de meydana gelen İzmir depreminde yıkılan, ağır, orta ya da az hasarlı binalarla ilgili, "Deprem nedeniyle yıkılan, yanan veya tamamen kullanılamaz hale gelen binaların sahipleri tarafından depremin meydana geldiği tarihten itibaren 5 yıl içinde depremin olduğu yerde veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili birimlerince gösterilen yerlerde inşa edilen binaların inşalarının sona erdiği veya Çevre, Şehircilik ve İklim

Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ’ye yaptırılıp hak sahiplerine teslim edilen binaların devredildikleri yılı takip eden bütçe yılından itibaren 10 yıl süre ile geçici olarak bina vergisi alınmayacaktır. Muafiyetten faydalanacak mükellefler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından veya bu bakanlığın yetkili kıldığı kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi vergi dairesine ibraz etmeye mecburdur. Yine bu binalardan dolayı mükellefiyet, bu olayın meydana geldiği tarihi takip eden taksitten itibaren sona erecek, dolayısıyla söz konusu binalardan daha önce bina vergisi mükellefiyeti bulunanlar, bu verginin 2020 yılı ikinci taksitini ödemeyecek, bu hallerin devam ettiği sürece de alınmayacaktır" dedi.

Binadan arsa vasfına geçene 2 yıl ödeme yok

Hasarlı binaların yıkılması sonucu bu binaların bina vergisi mükellefiyetinin sona ereceği ve bu binalar arsa vasfını kazanacağından mükelleflerin ilgili belediyelere olayın meydana geldiği tarihten itibaren süresi içerisinde arsa vergisi bildiriminde bulunmaları gerektiğini ifade eden Nasır, "Deprem sonucu yıkılan, yanan veya tamamen kullanılamaz hale gelen binaların arsalarına ait vergilerin, bu olayın meydana geldiği 2020 yılını takip eden bütçe yılından itibaren iki yıl süreyle (2021 ve 2022 yıllarında) ödenmeyecektir. Oturulması ve kullanılması konusunda idarece yasaklama olmayan orta hasarlı binaların mevcut hasarlarının tamirinden sonra kullanılması halinde bina vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Oturulması ve kullanılması konusunda idarece yasaklama olmayan az ve orta hasarlı binaların, sahiplerince 6306 sayılı kanun kapsamında ’riskli bina raporu’ alarak yıktırmaları halinde, hak sahibi maliklerin emlak vergisinden muaf tutulacağına dair herhangi bir hükme yer verilmediğinden, söz konusu binaların yıkımına kadar geçecek sürede bina vergisi alınmaya devam edilir. Yıkıldıktan sonra da ilgili belediyeye arsa vergisi bildirimi verilerek, arsa vergisi ödenir’’ diye konuştu.