İzmir’in Yüz Yılı Sempozyumu İktisat Kongresine ışık tutacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehrin kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde ‘İzmir’in Yüz Yılı’ başlığıyla düzenlenen üç günlük sempozyumun ‘İşgal, Kurtuluş ve Barış’ konulu oturumuna katıldı. Başkan Soyer, İzmir’in tarihi yolculuğunun ele alındığı sempozyumun Şubat 2023’te yapılacak İktisat Kongresine de ışık tutacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nün Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlediği, bilim insanları, yazar ve sanatçıların toplumsal yapıdan spora, mimarlıktan sanata İzmir’i konuştuğu ‘İzmir’in Yüz Yılı’ sempozyumunun ikinci gününde ‘İşgal, Kurtuluş ve Barış’ konulu oturum gerçekleştirildi. Oturuma İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış çok önemli bir şehir. Kurtuluşunun yüzüncü yılına bir fırsat diye bakıyoruz. Yüz yıllık zaman dilimleri her ülke için çok önemli zaman dilimleri. 100 yıl aslında bir fırsat olabilir diye düşündük. 100 yıl önce yapılan İktisat Kongresi’nin ‘İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ olarak yine İzmir’in ev sahipliğinde yapılması gerektiğine inandık. Neden İzmir’e kurtuluşun ve kuruluşun şehri diyoruz? Çünkü, 9 Eylül sadece İzmir’in değil tüm Türkiye’nin kurtuluşuna tekabül eder. Kuruluşun şehri dememiz de cumhuriyetin en temel iktisat politikalarının kararlaştırıldığı İktisat Kongresine ev sahipliği yapmış olmasıdır. Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir’in önümüzdeki yüzyıla nasıl baktığının ve geleceğin İzmir’inin, İzmirlisinin nasıl şekilleneceğinin konuşulduğu bir toplantı son derece kıymetli. Işık tutacak bir toplantı diye düşünüyorum” dedi.

“İzmir yangınla çok büyük bir travma yaşamış”

İzmir’in yüzyıl önce de önemli bir noktada olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, “100 yıl öncesinde onlarca sinema, tiyatro salonuna ev sahipliği yapan, olağanüstü renkli bir hayatı olan bir şehir İzmir. Onlarca gazete çıkıyor, farklı fikirlerde gazeteler. Birçok ülkenin konsolosluğu var. Dönemin Viyana, Paris’i ile kıyaslanan ve birçok açıdan daha önde olduğu düşünülen bir şehir İzmir. İzmir maalesef 200-250 yıldır ticaret rotalarının değişmesiyle belki kan kaybetmiş, güç kaybetmiş bir şehir. 3,5 yıllık işgalden sonra yaşanan büyük yangınla çok büyük bir travma da yaşamış. Önemli bir kırılma noktası olmuş. Şimdi bu geçen yüzyıl boyunca yaşananları da irdeleyerek, onları da anlamaya çalışarak önümüzdeki yüzyıla ışık tutmak gerekiyor. Bu sempozyumun da İktisat Kongresine ışık tutacağını biliyorum. Çok önemli olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

‘İşgal, Kurtuluş ve Barış’ oturumu, Prof. Dr. Hasan Mert başkanlığında yapıldı. Doç. Dr. Şerif Demir, Celal Bayar’ın İzmir günleri hakkında bilgi aktardı. Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, Lozan Konferansında İzmir’e dair görüşmeler hakkında bilgi verdi. Ertan, Lozan görüşmelerinde İzmir’in adının en fazla geçen kent olduğunu söyledi. Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı ise İzmir’den Mudanya’ya açılan diplomasi yolu ve Saffet Şav konusunda açıklamalarda bulundu.