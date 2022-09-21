İzmir’in yapı envanteri çalışmaları genişliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 30 Ekim depreminin ardından kenti afetlere karşı dirençli hale getirmek için başlattığı yapı envanteri çalışmaları, Bayraklı’nın ardından Bornova’da hayata geçiriliyor. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi (İMO) ile yapılan protokolle ilçede bulunan 45 mahallede 61 bin 673 yapı incelenecek. Başkan Soyer, “Hedef İzmir. Bu projeyi bütün İzmir’e yaymamız gerek” dedi.

30 Ekim depreminin ardından kenti afetlere karşı dirençli hale getirmek için mevcut yapı stokunun envanterini çıkarma kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pilot bölge olarak belirlenen Bayraklı’nın ardından bu kez Bornova için İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile protokol imzaladı. Protokole göre ilçede bulunan 45 mahallede 61 bin 673 yapı incelenecek.

“Örnek olacağını düşünüyorum”

İmza töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, yeni etap çalışmanın başlamasının heyecan verici olduğunu söyledi. İMO ile yapılan işbirliğinin Türkiye’ye örnek olduğunu da ifade eden Başkan Soyer, “Bir belediye ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı oda arasında böyle bir organik bağın kurulması, bunun da tüm kente yayılarak olumlu etki oluşturması çok önemli. Biz de mutluyuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Örnek olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Sizin deneyiminizden faydalanmak zorundayız”

Bu çalışmanın toplumsal duyarlılığının göstergesi olduğunu vurgulayan Soyer, “Beraber iş yapıyor olmak, kente fayda sağlıyor olmak, bence önemli. Belediye olarak sizin deneyiminizden, bilginizden faydalanmak zorundayız. Bu, ortak bir zemin oluşturulursa mümkün hale geliyor ancak bu da kolay olmuyor. Bunu başarmış olmak her iki kurum için de çok kıymetli. Hedef İzmir. Bu projeyi bütün İzmir’e yaymamız lazım” sözlerine yer verdi.

“Bina kimlik karneleri oluşturuldu”

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar da çalışmanın anlamının çok büyük olduğunu belirtti. Soyer’in İMO’ya güven duymasının kıymetli olduğunu söyleyen Eylem Ulutaş Ayatar, “Bayraklı’da binaların durumunu inceledik, önceliklendirdik. Bina kimlik karneleri oluşturuldu. Bütün bunlar gerçekten önemli sonuçlar doğuruyor. Bina kimlik karnesi, vatandaşın ulaşabileceği bilgiler demek. Çalışmanın bir de istihdam kısmı var. Sizin de çok önemsediğinizi biliyoruz. Genç mühendisleri bu projede istihdam ettiniz. Onların teşekkürlerini bir kez daha iletelim” ifadelerini kullandı.

130 kişi bir yıl boyunca çalışacak

Çalışmalarda Bornova’nın 45 mahallesinde 61 bin 673 yapı, deprem riski açısından derecelendirilecek. Mevcut yapıların envanteri oluşturulacak ve deprem etkisinde yapı güvenliğinin önceliklendirilmesi sağlanacak. Burada da bina karnesi oluşturulacak. Yeni mezun mühendislerin de yer alacağı projede yaklaşık 130 kişi görev yapacak. Çalışmaların yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

33 bin 100 bina incelendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında imzalanan protokolle pilot bölge olarak belirlenen Bayraklı’da mevcut yapı stokunun envanteri oluşturuldu. İlçedeki yaklaşık 33 bin 100 bina, deprem riski açısından değerlendirildi. Yapı envanteri çalışmasında arşiv incelemesi, saha gözlemi ve analiz süreçlerinden oluşan bir yöntem kullanıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim depreminin ardından yol haritasını belirlemek için “İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması" ve "Afet Bilim Kurulu Toplantısı" düzenlemiş, bu toplantılarda yapı envanteri çıkarılmasına yönelik karar alınmıştı.

Protokolün imza törenine İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar ile oda yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Alim Murathan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Banu Dayangaç katıldı.