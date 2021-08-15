İzmir’in ormanları için yeniden “İzmir dayanışması”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeşil örtüsünün yangından sonra kendini yenileyebilmesini sağlamak için hazırladığı eylem planı kapsamında bir dayanışma kampanyası başlattı. “Bir Fidan, Bir Dünya” projesiyle İzmirliler, fidan satın alarak kampanyaya destek olabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin yeşil örtüsünü yangından sonra kendini yenileyebilir kılma yolunda başlattığı geniş çaplı eylem planı kapsamında İzmir dayanışması yeniden harekete geçiriliyor. “Bir Fidan, Bir Dünya” projesiyle İzmirliler, fidan satın alarak İzmir’in yangından sonra kendini yenileyebilen yeşil örtüye hızla kavuşmasına destek olabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yanan ormanlar kendini yenileme gücüne sahip. ‘Bir Fidan Bir Dünya’ projemizde ormanların kendini onarmasını destekleyen orman restorasyonu çalışmaları yürütüyoruz. Bir fidan alarak yangından sonra kendini yenileyebilen ağaçların İzmir’de yaygınlaşmasına katkıda bulunabilirsiniz” dedi. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru türlerle ağaçlandırma çalışması yaptıklarını, yerli ağaç türleriyle İzmir’in yaban hayatını ve biyoçeşitliliğini desteklediklerini belirten Soyer, “Hedeflerimize ulaşmamız için halkımızın vereceği destek önemli. Şimdiden ‘Bir Fidan Bir Dünya’ kampanyasına katkı sağlayacak herkese sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sekiz tür ağacın fidanı ve bir fidan kucağı var

Kampanyaya katılmak isteyenler “birfidanbirdunya.org” sitesinden yangından sonra kendini yenileyebilen fidanları görebiliyor. İleride sayısı artırılacak türlerden şimdilik Anadolu palamut meşesi, defne, menengiç, dağ çileği-kocayemiş, ahlat, zakkum, delice zeytin, saçlı meşe fidanlarından ve fidan koruyucu fidan kucağından isteyen, istediği kadar satın alabiliyor.

Sonbahar itibariyle ilk fidanların toprakla buluşturulması hedefleniyor. Büyükşehir’in orta vadeli hedefi ise kent çeperinde yangından sonra kendini yenileyebilen dirençli orman alanları oluşturmak, bu alanları birer “yaşayan park” olarak İzmirliler için doğa keşif alanları haline getirmek ve ayrıca “yeşil koridorlar” oluşturarak parklarla ormanları birbirine bağlamak olarak belirtiliyor. Ocak 2020’de başlatılan “Hoşgeldin Bebek” kampanyası dahilinde her yeni doğan bebek için bir fidan da yine bu alanlara dikilecek.

İzmir’in orman ekosistemi korunuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman restorasyonuyla İzmir’i Akdeniz iklimine uygun, sulama istemeyen ağaç ve çalı türleriyle donatmayı hedefliyor. 2019’da temeli atılan “Orman İzmir” programıyla, bir yandan kentteki yeşil alanlar büyütülürken, diğer yandan İzmir’in orman ekosistemleri korunuyor.