İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl coşkusu: İşte programlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünü tarihe geçecek etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Kocatepe’den başlayıp İzmir’de sonlanacak 400 kilometrelik zafer yürüyüşü düzenleyen büyükşehir, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en görkemli 9 Eylül kutlamalarına ve 2023’te yeniden toplanacak İktisat Kongresi’ne ev sahipliği yapacak.

İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü, uzun yıllar unutulmayacak nitelikte birbirinden önemli etkinliklere sahne olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 24 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında Kocatepe’den İzmir’e Zafer ve Anma Yürüyüşü düzenliyor. 400 km’lik tarihi yürüyüşe katılacak kafile 9 Eylül sabahı İzmir’e varacak. Öte yandan, yürüyüşün ilk iki günü Dereçine-Kocatepe etabına ilişkin kayıtlar www.bizizmir.com üzerinden alınmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, “Çocuklarımıza kazandığımız zaferin büyüklüğünü ve barışın değerini anlatacağız. Türkiye tarihinin en görkemli kutlaması İzmir’de olacak” dedi.

Büyük final Gündoğdu’da

İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünün kutlanacağı 9 Eylül günü ise coşku doruğa çıkacak. Sabah 09.00’da Basmane-Cumhuriyet Meydanı arasında geleneksel kortej ve bayrak teslim merasimi düzenlenecek. Aynı günün akşamı ise kent tarihinin en büyük ışık ve sahne gösterisi yapılacak. Gündoğdu Meydanı’nda kurtuluş mücadelesi ve İzmir’in kurtuluşunu canlandıran büyük bir görsel şov düzenlenecek. Gösteriler Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp, Alsancak Limana kadar uzanan sahile yayılacak.

Görsel şov ve Tarkan konseri

Sahnelenecek “artırılmış gerçeklik destekli interaktif tiyatral şov” toplam 8 bölümden oluşacak ve yaklaşık 40 dakika sürecek. 180 dansçı ve 300 saha çalışanının görevli olduğu etkinlikte; 1 adet orta kule, 6 adet yan kule ile izleyenlere 360 derecelik bir şov deneyimi yaşatılacak. Aynı anda yüzbinlerce kişi tarafından izlenebilecek toplam bin 300 metrekarelik led ekranın kullanılacağı gösteri Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en büyük şov prodüksiyonu olacak. Gecenin finalinde ise ünlü sanatçı Tarkan konser verecek.

Atatürk’ün İzmir’e gelişi de kutlanacak

Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e geldiği 10 Eylül’de de kutlamalar devam edecek. İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılına atfen, şefliğini Tuluğ Tırpan’ın üstlendiği, İzmir türkülerinin dokuz sanatçı tarafından seslendirildiği özel albüm projesi çerçevesindeki eserler ilk kez sahnelenecek. Göksel, Feridun Düzağaç, Cem Adrian, Nil İpek, Ferman Akgül, Sinan Kaynakçı, Soner Olgun, Yaşar ve Yiğit Kara’nın seslendirdiği Senfonik İzmir Türküleri konserinde sanatçılara Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

24 Ağustos’ta Haluk Levent sahnede

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Kocatepe’den başlayıp İzmir’de sonlanacak Zafer ve Anma Yürüyüşü çerçevesindeki etkinlikler, Büyük Taarruz öncesi şanlı ordumuza kucak açan Dereçine’de 24 Ağustos akşamı başlayacak. Açılış İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ ve Prof. Dr. Ergün Aybars’ın konuk olarak katılacağı “Barış ve Türkiye Söyleşisi” ile yapılacak. Aynı gece ünlü sanatçı Haluk Levent de sahne alacak. Konser sonrası komşu Yeşilçiftlik Kasabası’na düzenlenecek 8 kilometrelik halk yürüyüşüne katılacak kafile, geceyi de çadır kampında geçirecek.

Zafer Yolu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Taarruz’a ilişkin son hazırlıklarını silah arkadaşlarıyla paylaştığı Şuhut Atatürk Evi’ni ziyaret edecek kafile, Büyük Taarruz’un tarihi yıl dönümü olan 25 Ağustos gecesi ise Çakırözü köyünden Kocatepe’ye uzanan 14 kilometrelik Zafer Yolu’nda yürüyecek. Bir asır evvel Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zafere yürüdüğü yoldan Kocatepe’ye ulaşacak kafile, sabah saatlerinde düzenlenecek anma törenlerinden sonra İzmir’e uğurlanacak. Lisanslı dağcı, sporcu ve gönüllü gençlerden oluşan ana yürüyüş kafilesi ise bağımsızlık mücadelesinin hürriyet ve istiklal coşkusuyla mayalandığı 400 kilometrelik Zafer Yolu’nu tıpkı atalarımızın geçtiği köy ve kasabalardan yürüyerek, 14 günde İzmir’e varacak.

Kurtuluş günleri kutlanacak

Güzergâh üzerindeki Atatürk Evi, müze ve şehitlik ziyaretlerinin ardından Dumlupınar’a yürüyecek ekip, Mustafa Kemal Paşa’nın “Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz’dir, İleri” emriyle ulusun zaferini müjdelediği Zafertepe’de düzenlenecek etkinliklere de katılacak. Banaz, Uşak, Ulubey, Eşme, Kula, Alaşehir, Salihli, Ahmetli, Turgutlu ve Kemalpaşa’nın kurtuluş günü kutlamalarına katıldıktan sonra İzmir’e doğru ilerlemeye devam edecek kafilenin son durağı ise 9 Eylül sabahı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek İzmir’in kurtuluş törenleri olacak.

Tarih söyleşileri ve müzik dinletileri

Kafileye hat boyunca mobil ekipleriyle lojistik destek sağlayacak İzmir Büyükşehir Belediyesi, yürüyüşçülerin geçtiği köylerde sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek kurtuluş ve zafer coşkusunu yöre halkıyla birlikte yaşayacak. Kamp akşamlarında köy halkının da davetli olacağı tarih söyleşileri ve müzik dinletileri düzenlenecek, çocuklara hikaye kitapları ve Nutuk hediye edilecek.