İzmir’in ilk nostaljik tramvayı 9 Eylül’de sefere başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin elektrikli trenlerden esinlenerek yaptırdığı üç adet lastik tekerlekli nostaljik tramvaydan ilki kente geldi. Birinci Kordon’da testleri yapılan elektrikli araç, İzmir’in kurtuluş coşkusunun 98’inci kez yaşanacağı 9 Eylül’de hizmet vermeye başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Alsancak Limanı viyadükleri ile Cumhuriyet Meydanı arasında hizmet vermesi için yaptırdığı üç adet nostaljik tramvaydan ilki Birinci Kordon’a geldi. Kordon’un dokusunu bozmamak için lastik tekerlekli olacak ve elektrikle çalışacak tramvay, testlerinin yapılmasının ardından İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümünün kutlanacağı 9 Eylül Çarşamba günü hizmete girecek. Gelen aracı inceleyen ve son hazırlıkları gözden geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, tramvayların ikincisinin 45 gün sonra, üçüncüsünün ise 90 gün sonra kente geleceğini ve hizmete alınacağını söyledi. Araçlar, Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı viyadükleri arasındaki 1660 metrelik güzergâhta, sahildeki mevcut yolda çalışacak. Tramvayların park edebilmesi, bakımlarının, temizliğinin ve şarjlarının yapılabilmesi için Alsancak Limanı viyadüklerinin yanında özel alan da oluşturuldu.

Yerli firma üretti

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Metro A.Ş. tarafından işletilecek lastik tekerlekli nostaljik tramvaylar, İzmir’e 1928 yılı ile 1954 yılları arasında Güzelyalı-Konak arasında hizmet veren elektrikli trenlerden esinlenerek tasarlandı. Araçları, Denizli’de dünyanın farklı yerlerine nostaljik elektrikli tramvay üreten yerli firma yapıyor.

Karşılıklı sefer yapacak

Tek vagondan oluşan ve 28 kişi oturma kapasiteli nostaljik tramvaylar, diğer ikisinin de hizmete girmesiyle birlikte karşılıklı sefer yapacak. Vagonun her iki yönünde de sürücü kabini bulunuyor. Yolcular; Cumhuriyet Meydanı, Gündoğdu Meydanı, Alsancak İskele ve Alsancak Limanı olmak üzere dört durakta iniş/biniş yapabilecek. İki aracın rengi, 1900’lü yıllarda kente hizmet veren tramvayların rengi esas alınarak yeşil ve sarı, üçüncü araç ise bugünkü metroyu temsilen mavi olacak.