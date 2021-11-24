banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı
Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı
Anadolu Ajansı, Demirören Medya'yla anlaşmasını iptal etti
Anadolu Ajansı, Demirören Medya'yla anlaşmasını iptal etti
Apple, Türkiye’deki tüm satışlarını durdurdu!
Apple, Türkiye’deki tüm satışlarını durdurdu!
Ankara Belediyesi TRT'nin fiber kablolarını kesti
Ankara Belediyesi TRT'nin fiber kablolarını kesti

İzmir’in ikinci Kültürparkı yeni yüzüyle hizmete girdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim öncesi yenileme sözünü verdiği Dr. Behçet Uz Parkı, yeni yüzüyle hizmete girdi. Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu projeyle kente ikinci bir Kültürpark kazandırdıklarını belirterek, "Açılışını yaptığımız 180 bin metrekarelik Dr. Behçet Uz alanımız bu topraklarda hepimizin çok daha huzurlu ve çok daha mutlu yaşayabilmesi için umut ateşi olsun” dedi.

İZMİR 24.11.2021, 16:08
İzmir’in ikinci Kültürparkı yeni yüzüyle hizmete girdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim öncesi yenileme sözünü verdiği Dr. Behçet Uz Parkı, yeni yüzüyle hizmete girdi. Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu projeyle kente ikinci bir Kültürpark kazandırdıklarını belirterek, "Açılışını yaptığımız 180 bin metrekarelik Dr. Behçet Uz alanımız bu topraklarda hepimizin çok daha huzurlu ve çok daha mutlu yaşayabilmesi için umut ateşi olsun” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim döneminde sözünü verdiği Dr. Behçet Uz Parkı, yenilenen yüzüyle hizmete alındı. Bornova, Konak ve Buca ilçelerinin birleşiminde yer alan 180 bin metrekarelik dev alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca baştan aşağı yenilendi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince de çevre tadilatı yapıldı.

İzmir’in ikinci Kültürpark’ı

Açılışta konuşmasında uzun süredir atıl durumda olan alanın yenilenerek yeniden hayata dönmesinden duyduğu mutluluğu aktararak sözlerine başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “180 bin metrekarelik alanı; Buca, Konak ve Bornova ilçelerinin birleştiği yerde bulunuyor. Yenilenen bu alan İzmir Körfezi’ne hakim kent terasıyla, çocuk oyun alanları, spor aktiviteleri ve dinlenme alanları ile başta bu üç ilçemiz olmak üzere tüm İzmirliler’in nefes alacağı, şehrimizin yeni cazibe merkezlerinden biri olacak. Bu projeyle, şehrimize ikinci bir Kültürpark kurmuş oluyoruz” diye konuştu.

25 milyonluk yeni yaşam alanı

Parktaki yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Tunç Soyer, “25 milyon 321 bin liralık yatırımla gerçekleştirdiğimiz yenileme projemizde, daha evvel parkın içerisinde bulunan 3 bin 150 ağacı koruma altına aldık ve alana 497 yeni ağaç diktik. İzmir’in Doğayla Uyumlu Yaşam Stratejisi kapsamında, alanımızda tümüyle Akdeniz’in ve İzmir bölgesinin doğasına uygun, fazla su istemeyen bitki türleri kullandık. Böylece iklim krizinin en can yakıcı sorunlarından biri olan kuraklıkla mücadele ediyoruz. Ekosistem bütünlüğünü yeniden güçlendirdiğimiz Yaşayan Parklar projemiz, kadim üretim havzalarını koruduğumuz, ortak yaşam odaklı ve doğadan öğrenmeyi benimseyen bütüncül bir bakışın ürünü. Behçet Uz Parkı’nı da bu anlayışla planladık ve uyguladık. Biliyorum ki bu alan tüm yönleriyle; doğa ile uyumlu yaşam vizyonumuza ve yeşil altyapı hedefimize çok değerli katkılar sağlayacak. Şehrimizin çevre mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımız için yepyeni bir nefes alma mekanı olacak” şeklinde konuştu.

Soyer konuşmasının son bölümünde, Dr. Behçet Uz’un Kültürpark’ı kurma misyonunu hatırlatarak, “Bugün yangın yerine dönen Türkiye’de bu parkın diliyorum ki yine bu milletin ekonomik ve sosyal açıdan refahı için, kurtuluşu için bir kıvılcım görevi görsün. Ve bu topraklarda hepimizin çok daha huzurlu ve çok daha mutlu yaşayabilmesi için umut ateşi olsun” dedi.

Açılışta, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da birer konuşma yaptı.

“İzmir vefası”

Kürsüye daha sonra Dr. Behçet Uz’un torunu Kurtul Kaptanoğlu geldi. Büyük İzmir yangınından sonra Dr. Behçet Uz’un kentin sosyal ve ekonomik gelişimi için Kültürpark’ı kurma öyküsünü anlatan Kaptanoğlu, “Dedem yeşil ve İzmir aşığıydı. İzmir’i ayaklandırmak için Kültürpark gibi bir alan yaptı. Bütün imkansızlıklara rağmen İzmirliler’in desteğiyle Kültürpark’ı kurdu. Böyle bir alanı sadece park olarak değerlendirmemek lazım. Bir şehre ihanet etmemenin yolları bu tip yerleri halka kazandırmaktan geçiyor. İzmir o kadar şanslı ki belediye başkanlığı bittikten 80 yıl sonra büyük bir vefa örneği göstererek Behçet Uz’un adı Türkiye’nin en büyük parklarından birine veriliyor” ifadelerini kullandı.

Alanda tur

Açılış töreninin ardından Başkan Tunç Soyer, dev park alanını başkanlar ve İzmirlilerle birlikte gezdi. Alanın en uç noktasında bulanan ve İzmir’i tepeden gören meydanda, heykeltıraş Tonguç Sercan tarafından yapılan İzmir’in eski Belediye Başkanı ve eski Sağlık Bakanı Dr. Behçet Uz’un heykelinin açılışı yapıldı. Heykelin önündeki granit plakalar üzerinde İzmir yangını, fuarın açılışı ve Dr. Behçet Uz’un hayatı ile ilgili kesitlere yer verildi.

Gençlere spor imkanı

Dr. Behçet Uz Parkı’nın yenilenmesi çalışmaları kapsamında toprak futbol sahası, FIFA standartlarına getirildi. Soyunma odaları ve 500 kişilik tribün yapıldı. Parkta 480 metre uzunluğunda tartan koşu yolu ve bin 800 metrelik bisiklet parkuru, 4 ayrı noktada fitness alanı, çocuklar için trafik eğitim parkı, oyun, spor ve piknik alanları bulunuyor. Ayrıca alana konser, tiyatro gibi organizasyonların yapılabileceği bir meydan kazandırıldı. Alanda bin 600 metrekarelik çocuk oyun alanı oluşturuldu, alan yeni nesil çocuk oyun grupları ile donatıldı. Gece aydınlatmaları ve kamera sistemi ile parkın güvenliği sağlandı. Alan, 2001 yılında dönemin belediye başkanı Ahmet Piriştina tarafından hizmete açılmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in yanı sıra açılışa ayrıca; CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Eser Atak, Yıldız Devran, Ertuğrul Tugay, Dr. Behçet Uz’un ailesi, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7