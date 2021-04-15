İzmir’in Gediz Deltasında Kuş Göçü İzleme Programı başladı

Türkiye’nin en önemli sulak alan ekosistemleri arasındaki Gediz Deltasında, ilkbahar kuş göçü izleme çalışmaları Doğa Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortaklığıyla başladı. Çalışmaların, kuş araştırmaları konusunda uzmanlaşmak isteyen gönüllülerin de katılımına açık olduğu belirtildi.

Gediz Deltasında, Doğa Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ve DKMP İzmir Şube Müdürlüğünün gözetimi ve katkılarıyla yürütülen ilkbahar kuş göçü izleme çalışmaları başladı.

Program sayesinde Gediz Deltasında bahar dönemindeki kuş göçü hareketliliğinin izlenmesi ve deltadaki kuş popülasyonunun kayıt altına alınması hedefleniyor.

Bir ay sürecek

Tüm Akdeniz Havzası’ndaki en büyük sulak alan ekosistemlerinden biri olan İzmir’in Gediz Deltası, her göç döneminde yüzlerce kuş türünün gözlemlenebildiği, özellikle su kuşları açısından oldukça önemli bir doğal alan olma özelliği taşıyor. Türkiye’deki 312 Önemli Doğa Alanından birisi olan Gediz Deltasında 2021 Nisan ayında başlayan ve bir ay sürecek olan Kuş Göçü İzleme Programıyla, deltadaki kuş göçü hareketliliği kayıt altına alınırken, programa katılan gönüllüler Gediz Deltasını tanıma şansı bulacak ve kuş uzmanlarından deltadaki kuş türlerini öğrenecek. Göç çalışmasını takiben üreyen kuşlar araştırması başlatılacak.

Gönüllülerle birlikte haftada 5 gün izleme çalışması

Nisan ayı boyunca İzmir’in Gediz Deltasındaki kuş göçü izleme çalışmalarına katılan gönüllüler, Gediz Deltasındaki yaşama tanıklık ederken, aynı zamanda koruma çalışmalarına katkı sağlayacak.

2002 yılından bu yana Gediz Deltasının korunması için çalışmalar yürüten Doğa Derneğinin kuş uzmanlarının yürüttüğü Kuş Göçü İzleme Programı, haftada dört gün Gediz Deltası’nda uygulamalı, bir gün de Seferihisar Doğa Okulu’nda teorik paylaşımlı olacak şekilde, haftalık periyotlar halinde gerçekleşecek ve çalışmalara her hafta iki gönüllü katılım sağlayabilecek.

Çalışmalara katılmak isteyen gönüllülerin, kusizleme.gedizdeltasi.org adresi üzerinden gönüllülük formunu doldurmaları gerektiği belirtildi. Başvurular arasında konuyla ilgili uzmanlaşmak isteyenlere ve çalışmaya bir haftadan uzun süre katılabilecek olanlara öncelik verilecek.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmeye hazırlanıyor

Gediz Deltası, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı resmi başvuruyla, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girmeye hazırlanıyor. Deltada başlatılan Kuş Göçü İzleme Programı hem deltanın tanınması hem de dünya mirası özellikleri gösteren benzersiz doğasının araştırılması için önem taşıyor. Uzmanlar, nüfusu dört buçuk milyonu aşan İzmir şehrinin içerisinde yer alan Gediz Deltasının UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak tescillenmesinin, deltanın gelecek nesillere aktarılması açısından çok kıymetli olduğunun altını çiziyor.

Gediz Deltası bir yaşam okulu

Gediz Deltasında yürütülecek Kuş Göçü İzleme Programı hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç, “Kurulduğumuz günden bugüne korunması için çalıştığımız Gediz Deltasında kuş izleme araştırmalarımıza ilkbahar göç döneminde de devam ediyoruz. Akdeniz Havzasındaki en önemli sulak alan ekosistemlerinden biri olan Gediz Deltası, biz kuş ve doğa gözlemcileri için bir yaşam okulu. Deltada bulunduğumuz her an kuşlar, biyoçeşitlilik ve habitat arasındaki ilişkiyi de gözlemleme şansı yakalıyoruz. Bu amaçla, bu değerli tecrübeyi gönüllülerimizle de paylaşacak bir alan yaratarak bir gönüllülük programı başlatıyoruz. Kuşlara ve doğaya gönül veren herkesi İzmir’in Gediz Deltasına bekliyoruz” dedi.