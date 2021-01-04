İzmir’in dijital turizm envanteri tamamlandı

Türkiye’nin ilk dijital turizm ansiklopedisi İzmir için hazırlandı. İzmir Vakfı’nın koordinasyonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansının ortaklığıyla kentin dijital destinasyon envanteri çıkarıldı. Envanterde on bir farklı turizm türünde, iki binden fazla noktaya dair bilgi ve görsel bir araya getirildi.

İzmir Vakfının koordinasyonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansının ortaklığıyla kentin dijital destinasyon envanteri hazırlandı. Kapsamlı bir dijital turizm ansiklopedisine dönüşen İzmir’in destinasyon envanteri, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Envanter ilk planda Türkçe ve İngilizce yayına girecek ve daha sonra farklı dillere de çevrilecek.

İzmir’in dijital turizm alt yapısının oluşturulması, 2020’de İzmir Vakfı koordinasyonuyla hazırlanan İzmir Turizm ve Tanıtım Stratejisi’nin en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Bu kapsamda İzmir Kalkınma Ajansı desteği ile on bir ayrı turizm segmentinde kırktan fazla uzman bir arada çalışarak İzmir’in dijital turizm ansiklopedisini oluşturdu. İki binden fazla turizm odak noktasını bir araya getiren envanterin on bir başlığı “tarih ve kültür”, “gastronomi”, “somut olmayan kültürel miras”, “etkinlik ve festivaller”, “inanç”, “endüstriyel miras”, “deniz ve kıyı”, “doğa ve kırsal alanlar”, “sinema”, “sağlık” ve “konaklama” olarak sıralanıyor.

Visit İzmir mobil aplikasyonu ile kullanıma açılacak

Çalışmayla iki binden fazla noktaya dair yazılı ve görsel veriler derlenerek veri tabanına işlendi. Envanterin veri tabanı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bilişim şirketi Ünibel tarafından tümüyle yerli yazımla hazırlandı. On iki ayda tamamlanan ansiklopedi, 2021 yılının ilk çeyreğinde Visit Izmir mobil aplikasyonuyla kullanıcıların erişimine açılacak. Dijital envanter konunun uzmanları ve Visit İzmir kullanıcıları tarafından düzenli olarak güncellenebilecek, yeni veriler girilebilecek.

Çalışma kapsamında Efes, Bergama, Birgi gibi alanların yanı sıra bu güne kadar pek fark edilmemiş, yalnızca konunun uzmanları tarafından bilinen yüzlerce yeni turizm noktası yer alıyor. Doğal alanlarından, tarihi yapılara kadar değişen bu yeni destinasyonlar, İzmir’in eşsiz güzelliğini gözler önüne seriyor. Belirlenen destinasyonlar, İzmir şehir merkezinden yeşil koridorlar ile doğal ve tarihi alanlara bağlanan İzMiras rotalarıyla bağlantılı bir şekilde tanıtılacak.

İzmir’i dünyaya tanıtmak için önemli bir temel

Konu hakkında açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer, dijital destinasyon envanteri ile İzmir’i dünyaya tanıtmak için çok önemli bir temel oluşturduklarını söyleyerek şöyle devam etti: “Yakında devreye alacağımız Visit İzmir mobil aplikasyonuyla birlikte işleyecek bu envanter, pandemi döneminde bir zorunluluk haline gelen dijitalleşen turizm anlayışıyla uyumlanmak için İzmir’in attığı dev bir adım. Bu çalışmayla turizmi on iki aya ve şehrin geneline yayma politikamızın omurgasını tamamlamış olduk. Dünyanın her neresinden olursa olsun, bir gezgin, İzmir’in en uzak köşesindeki bir yer ve oraya erişim konusundaki bilgilere çok hızlı bir şekilde erişebilecek. Dünyada bu detayda bir şehir turizmi uygulamasına sahip çok az şehir var. Bu nedenle yapılan çalışma İzmir’in Akdeniz ve dünya genelinde farklı bir destinasyon olarak ortaya çıkmasına büyük katkı koyacak. Yapılan çalışmanın gerçekleşmesine önemli destek veren İzmir Kalkınma Ajansı’na bu vesile ile çok teşekkür ediyorum.”