İzmir’in Çernobili için 12. Duran Adam eylemi

"İzmir’in Çernobili" olarak bilinen ve 500 bin tondan fazla olduğu tahmin edilen Emrez Mahallesi’ndeki nükleer atıkların kaldırılması için Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 12. kez duran adam eylemi yaparak alandaki kirliliğe dikkat çekti.

Gaziemir ilçesinde, eski kurşun fabrikasının bulunduğu bölgedeki nükleer atıkların kaldırılması için harekete geçen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, duran adamı eylemini başlatmıştı. Başkan Arda, 12. kez duran adam eylemi yaptı.

Eyleme; İYİ Parti Gaziemir İlçe Başkanı Sedat Dağ, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, çevre ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Radyoaktif atıkların bulunduğu arazide gerçekleştirilen eylemde katılımcılar, nükleer tehlikeyi belirten alarm sesi eşliğinde 1 dakika boyunca durma eylemi yaptı.

"Mücadeleyi uluslararası alana taşımayı düşünüyoruz"

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, eylemde 3. ayın sonuna geldiklerini, önümüzdeki hafta eylemi sonlandıracaklarını da belirterek, şunları söyledi:

“Amacımız; kamuoyu baskısı oluşturmaktı. Kamuoyunun buradaki atıklardan haberdar olmasını istedik. Buradaki halkın sağlığı asla parayla ölçülemeyecek değerdedir. Bilimsel yöntemlerle bu arazinin temizlenmesi mümkün. Türkiye Cumhuriyetinin gücü burayı temizlemeye yeter. Yeter ki, bu işin sorumlusu olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tercihlerini vatandaştan yana kullansın. Önümüzdeki hafta duran adam eylemimizi bitiriyoruz; ama mücadelemiz sürecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in öncülüğünde yeni kurduğumuz komisyon ile mücadeleyi uluslararası alana taşımayı düşünüyoruz.”