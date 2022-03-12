İzmir’e dünya çapında eğitim üssü

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), bu yıl Güzelbahçe’de temeli atılması planlanan yeni yerleşkenin tasarımını, Türkiye genelinde katılıma açık olacak ulusal mimari proje yarışması ile belirleyecek.

Ege Bölgesi’nin ilk vakıf üniversitesi; yaklaşık 10 bin öğrencisi, 20 bin mezunu ve 800’ü aşkın akademisyeniyle Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir’e dünya standartlarında bir yerleşke kazandırmak için hazırlıklara başladı. Güzelbahçe’deki yeni yerleşkenin mimari projesi, İzmir Ekonomi Üniversitesinin Kurucusu olan İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından ulusal, tek aşamalı ve serbest mimari proje yarışması olarak düzenlenecek. Yarışma için oluşturulan 19 kişilik jüri; modern, çevreci, sürdürülebilir ve son teknolojiye uygun mimari anlayışı benimseyen projeler arasından seçim yapacak. Başvuruları 7 Haziran’a kadar sürecek olan ‘İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması’nın sonuçları, haziran ayı içinde açıklanacak.

Ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımlar

Yarışma ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi için ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin aranması; doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve mimari müelliflerin belirlenmesi; güzel sanatların teşviki, mimarlık mesleğinin ve mesleki etik değerlerin gelişmesi ve katılımcıların ulusal-uluslararası rekabet gücü kazanmaları için uygun ortamın sağlanması hedeflenecek.

"Gençlerimize en iyi imkanları sunmak istiyoruz"

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin temel hedefinin, nitelikli ve yeniçağa uygun bireyler yetiştirmek olduğunu ifade eden İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, “Üniversite olarak 8 dilin konuşulduğu mevcut kampüsümüz, yurtdışı deneyimine sahip akademisyenlerimiz ve son teknolojiye sahip altyapımız ile fark oluşturduk. Lisans programlarına kayıt oranı dikkate alındığında, yüzde 97.61 ile Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 4’üncü sırada yer alıyoruz” dedi. Tercih sıralamasında Türkiye genelinde ulaştıkları başarının, gençlerin beklentilerine karşılık verdiklerinin en büyük göstergesi olduğunu vurgulayan Özgener, “Üniversiteler için varış noktası yoktur; başarı ise sürekli devam eden bir yolculuktur. Biz de bu düşüncelerle gençlerimize en iyi imkânları sunmak, modern ve onların tüm ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir yerleşke inşa etmek için yola çıktık. Sahip olduğumuz akademik kadronun kalitesi ve yeterliliği kadar, fiziki koşulların ve kaynakların da iyileştirilmesi gerekliliğinin bilincindeyiz. Üniversiteler, 7/24 yaşamalı ve kendilerine ait sinerjileri olmalı. Bu yıl içinde temelini atmayı planladığımız yerleşkenin, aynı zamanda İzmir’in simgelerinden biri olmasını diliyoruz” diye konuştu.

"Projeler ortak akılla değerlendirilecek"

Teknolojik altyapısının yanı sıra tasarımıyla da fark oluşturan bir yerleşke oluşturmayı hedefledikleri tasarım yarışmasını başlattıklarını belirten Başkan Özgener, “Alanında uzman, kendini kanıtlamış çok kıymetli isimlerin yer aldığı bir jürimiz var. Hazırlanan projeler ortak akılla değerlendirilecek. Yarışma sonucunda çok değerli bir yerleşke tasarımının hayata geçirileceğini düşünüyor, yarışmanın bizim için yol gösterici olacağına yürekten inanıyorum. Hedefimiz 2024-2025 yılında yeni yerleşkemize taşınmak. Gençlerimizin daha nitelikli koşullarda eğitim almasını sağlayacak ve akademisyenlerimizin uluslararası standartlarda çalışma ve bilim üretimini destekleyecek böylesine önemli bir projenin ortaya çıkması için büyük titizlik ve heyecanla çalışan, fikirlerini paylaşan değerli jüri üyelerimize teşekkür ediyor, tüm katılımcılarımıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı

Alanında uzman isimler

Projede danışman jüri üyeleri; TEOS Mimarlık ve Kültürel Danışmanlık’tan Mimar Gizem Kahraman Aksoy, inşaat mühendisi ve İYTE Öğr. Üyesi Doç. Dr. Cemalettin Dönmez, Mimar ve DEÜ Öğr. Üyesi Prof. Dr. Deniz Güner, Mimar ve Dr. Öğr. Üyesi İlker Kahraman, Peyzaj Mimarı ve EÜ Öğr. Üyesi Prof. Dr. Erhan Vecdi Küçükerbaş, Mimar ve İEÜ Öğr. Üyesi Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner, İEÜ Yapı İşleri ve Teknik Hizmetler Müdürü Mimar Gamze Şahin, Şehir Plancısı ve İYTE Öğr. Üyesi Prof. Dr.Koray Velibeyoğlu olacak.

Asli jüri üyeleri ise, Mimar ve Doç. Dr. Deniz Aslan, Mimar Alişan Çırakoğlu, İnşaat Mühendisi Ergun Dinçer, Mimar ve İEÜ Öğr. Üyesi Dr. Emre Ergül, Mimar ve DEÜ Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hikmet Sivri Gökmen, Mimar ve İÜ Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Kahvecioğlu, Mimar Semra Uygur olarak belirlendi.

Yedek jüri üyeleri de, İnşaat Mühendisi ve İEÜ Öğr. Üyesi Doç. Dr. Gökhan Kılıç, Mimar ve İEÜ Öğr. Gör. Işık Ülkün Neusser, Mimar Serdar Uslubaş, Mimar Ahmet Mucip Ürger olacak.

Katılım formu ile kayıt yaptırılacak

Detaylı ve titiz bir çalışma ile yürütülen yarışmayla, İzmir ve Türkiye’ye yerleşke tasarımında yeni ufuklar açacak bir tasarım kazandırılması hedefleniyor. Yarışmanın birincisinin kazanacağı 350 bin TL’lik ödülün yanı sıra, ikinciye 270 bin TL, üçüncüye ise 200 bin TL ödül verilecek. Türkiye’nin dört bir yanından mimarların, proje ve tasarım ofislerinin katılacağı yarışmada; mansiyon ödülüne layık görülen 5 proje ise 90’ar bin TL’nin sahibi olacak.