banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bitcoin'deki çöküşün nedeni ne?
Bitcoin'deki çöküşün nedeni ne?
THY Euroleague’de tüm maçlar korona virüsten dolayı ertelendi
THY Euroleague’de tüm maçlar korona virüsten dolayı ertelendi
2021’de akaryakıt fiyatlarına 46 kez zam geldi
2021’de akaryakıt fiyatlarına 46 kez zam geldi
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden

İzmir’e ‘çocuk’ üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ); çocukların, ailelerin ve eğitimcilerin gelişimlerine destek olmak ve bu konuda Türkiye’ye model olacak projeler üretmek hedefiyle Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezini kurdu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla açılarak çalışmalarına başlayan merkezde; sanattan mühendisliğe, spordan sosyal alanlara kadar birçok alanda 0-18 yaş arası çocuk, aile ve eğitimcilere yönelik etkinlikler, atölye çalışmaları ve eğitim programları düzenlenecek.

İZMİR 07.01.2022, 14:01
İzmir’e ‘çocuk’ üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ); çocukların, ailelerin ve eğitimcilerin gelişimlerine destek olmak ve bu konuda Türkiye’ye model olacak projeler üretmek hedefiyle Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezini kurdu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla açılarak çalışmalarına başlayan merkezde; sanattan mühendisliğe, spordan sosyal alanlara kadar birçok alanda 0-18 yaş arası çocuk, aile ve eğitimcilere yönelik etkinlikler, atölye çalışmaları ve eğitim programları düzenlenecek.

Ege’nin ilk vakıf üniversitesi olarak toplumun her kesimine yönelik çalışmalar gerçekleştiren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), bunlara bir yenisini daha ekleyerek ‘çocuk dostu üniversite’ oldu. Çocukların; bilim, sanat, kültür, dil, sağlık, spor ve teknoloji gibi farklı alanlarda gelişmesini, ailelerin ve eğitimcilerin de ihtiyaç duyduğu konularda destek almasını amaçlayan Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversite bünyesinde kuruldu. Merkez için üniversite, 2022 yılında kapsamlı bir stratejik plan oluşturdu.

Özgener: "Merkezimiz, şehrimizdeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve çocuklarımızın hayatına dokunacak"

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, üniversite-toplum iş birliğini geliştirmek, toplumsal ruh sağlığını desteklemek ve çocuk haklarını korumak gibi birçok fikirden yola çıkarak merkezi oluşturduklarını söyledi. Başkan Özgener, “Üniversiteler; toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, bulundukları şehir ve bölgeye dinamizm katan, yeniliklerin temelini atan kurumlar olmalı. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak biz de bu anlayışla hareket ediyor, geleceği bu bakış açısıyla inşa ediyoruz. Kısa bir süre önce üniversitemiz bünyesinde Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini açtık. Psikolojik destek talep eden yüzlerce İzmirliye çok uygun şartlarda hizmet verdik. Üniversitemizi tüm İzmir’e, hatta bölgemize açan yenilikçi adımlarımıza, şimdi de Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezini ekledik. Merkezimiz, şehrimizdeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve çocuklarımızın hayatına dokunacak” dedi.

Erken yaşta fark edilmeli

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, merkez aracılığıyla çok sayıda çocuk ve aileye ulaşılacağını belirtti. Prof. Dr. Aşkar, “Çocuklar, toplumsal hayata aktif katılım sağlayan bireyler olmalı. Bunun için de çocuklarımızı, üniversite ortamında bilim ve sanatla tanıştırmak, onlara yeteneklerini gösterecekleri bir ortam sunmak gerekiyor. Önemli yönü ön plana çıkan, merak duyan, sorgulayan çocuklar yetiştirmek; aynı zamanda geleceğin başarılı bireylerinin de temelini atmak demek. Çocuk üniversitesi olmamız, saydığım tüm bu etkenler için çok faydalı bir gelişme oldu” dedi.

Merkez Müdürü Öğr. Gör. Ezgi Oral Bozkurtoğlu ise “Çocuklardaki ilgi ve yeteneklerin erken dönemde fark edilmesi, ihtiyaç duydukları alanlarda onların gelişimlerinin desteklenmesi, ilerleyen dönemde daha başarılı ve sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmaları açısından çok önemli. Bu amaçla çocuğu merkeze alarak; çocuk, aile, eğitimciler ve toplumla yapılan her çalışma çok değerli. Biz de üniversitemizin gücünü avantaja çevirerek sanat, tıp, mühendislik, eğitim, sosyal bilimler gibi pek çok farklı alandan uzmanların desteği ile projeler geliştirileceğiz. Merkezimiz, ülkemizde ve İzmir’de örnek olacak çalışmalara imza atacak” ifadelerini kullandı.

Alanında uzman isimler

Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin müdürlüğünü; okul öncesi eğitim uzmanı Öğr. Gör. Ezgi Oral Bozkurtoğlu üstlendi. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı Öğr. Gör. Yasemin Özgün ise müdür yardımcısı olarak görev yapıyor. Uzman Psikolog-Aile Danışmanı Ayşe Özgener, İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Üstünlüoğlu ve İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır da merkezin yönetim kurulunda yer alıyor.

İEÜ Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, ilk faaliyetini geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi. Seferihisar Çocuk Belediyesi okul öncesi grubunda yer alan çocuklar, İEÜ’de düzenlenen keçe atölyesine katılarak arkadaşları ve aileleri için hediyeler hazırladı. Keçeden tasarım yapan çocuklar, hem keyifli vakit geçirdi hem de kişisel becerilerini geliştirdi.

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8