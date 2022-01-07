İzmir’e ‘çocuk’ üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ); çocukların, ailelerin ve eğitimcilerin gelişimlerine destek olmak ve bu konuda Türkiye’ye model olacak projeler üretmek hedefiyle Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezini kurdu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla açılarak çalışmalarına başlayan merkezde; sanattan mühendisliğe, spordan sosyal alanlara kadar birçok alanda 0-18 yaş arası çocuk, aile ve eğitimcilere yönelik etkinlikler, atölye çalışmaları ve eğitim programları düzenlenecek.

Ege’nin ilk vakıf üniversitesi olarak toplumun her kesimine yönelik çalışmalar gerçekleştiren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), bunlara bir yenisini daha ekleyerek ‘çocuk dostu üniversite’ oldu. Çocukların; bilim, sanat, kültür, dil, sağlık, spor ve teknoloji gibi farklı alanlarda gelişmesini, ailelerin ve eğitimcilerin de ihtiyaç duyduğu konularda destek almasını amaçlayan Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversite bünyesinde kuruldu. Merkez için üniversite, 2022 yılında kapsamlı bir stratejik plan oluşturdu.

Özgener: "Merkezimiz, şehrimizdeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve çocuklarımızın hayatına dokunacak"

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, üniversite-toplum iş birliğini geliştirmek, toplumsal ruh sağlığını desteklemek ve çocuk haklarını korumak gibi birçok fikirden yola çıkarak merkezi oluşturduklarını söyledi. Başkan Özgener, “Üniversiteler; toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, bulundukları şehir ve bölgeye dinamizm katan, yeniliklerin temelini atan kurumlar olmalı. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak biz de bu anlayışla hareket ediyor, geleceği bu bakış açısıyla inşa ediyoruz. Kısa bir süre önce üniversitemiz bünyesinde Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini açtık. Psikolojik destek talep eden yüzlerce İzmirliye çok uygun şartlarda hizmet verdik. Üniversitemizi tüm İzmir’e, hatta bölgemize açan yenilikçi adımlarımıza, şimdi de Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezini ekledik. Merkezimiz, şehrimizdeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve çocuklarımızın hayatına dokunacak” dedi.

Erken yaşta fark edilmeli

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, merkez aracılığıyla çok sayıda çocuk ve aileye ulaşılacağını belirtti. Prof. Dr. Aşkar, “Çocuklar, toplumsal hayata aktif katılım sağlayan bireyler olmalı. Bunun için de çocuklarımızı, üniversite ortamında bilim ve sanatla tanıştırmak, onlara yeteneklerini gösterecekleri bir ortam sunmak gerekiyor. Önemli yönü ön plana çıkan, merak duyan, sorgulayan çocuklar yetiştirmek; aynı zamanda geleceğin başarılı bireylerinin de temelini atmak demek. Çocuk üniversitesi olmamız, saydığım tüm bu etkenler için çok faydalı bir gelişme oldu” dedi.

Merkez Müdürü Öğr. Gör. Ezgi Oral Bozkurtoğlu ise “Çocuklardaki ilgi ve yeteneklerin erken dönemde fark edilmesi, ihtiyaç duydukları alanlarda onların gelişimlerinin desteklenmesi, ilerleyen dönemde daha başarılı ve sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmaları açısından çok önemli. Bu amaçla çocuğu merkeze alarak; çocuk, aile, eğitimciler ve toplumla yapılan her çalışma çok değerli. Biz de üniversitemizin gücünü avantaja çevirerek sanat, tıp, mühendislik, eğitim, sosyal bilimler gibi pek çok farklı alandan uzmanların desteği ile projeler geliştirileceğiz. Merkezimiz, ülkemizde ve İzmir’de örnek olacak çalışmalara imza atacak” ifadelerini kullandı.

Alanında uzman isimler

Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin müdürlüğünü; okul öncesi eğitim uzmanı Öğr. Gör. Ezgi Oral Bozkurtoğlu üstlendi. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı Öğr. Gör. Yasemin Özgün ise müdür yardımcısı olarak görev yapıyor. Uzman Psikolog-Aile Danışmanı Ayşe Özgener, İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Üstünlüoğlu ve İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır da merkezin yönetim kurulunda yer alıyor.

İEÜ Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, ilk faaliyetini geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi. Seferihisar Çocuk Belediyesi okul öncesi grubunda yer alan çocuklar, İEÜ’de düzenlenen keçe atölyesine katılarak arkadaşları ve aileleri için hediyeler hazırladı. Keçeden tasarım yapan çocuklar, hem keyifli vakit geçirdi hem de kişisel becerilerini geliştirdi.