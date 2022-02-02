İzmir’e 6 Masal Evi daha geliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve annelere mesleki beceri kazandırarak işgücüne katılımlarını desteklemek için hayata geçirdiği Masal Evi projesi büyüyor. 5 Şubat Cumartesi günü açılışı yapılacak 6 yeni merkezle İzmir’deki Masal Evi sayısı 12’ye çıkacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından ilk kez Seferihisar’da hayata geçirilen Masal Evi projesi kent genelinde yaygınlaştırılıyor. Çocukların sosyal gelişimlerini sağlarken annelere mesleki beceri kazandırarak işgücüne katılımlarını desteklemek için başlatılan proje kapsamında 5 Şubat Cumartesi günü Limontepe, Buca, Kemalpaşa, Kınık, Aliağa ve Mersinli olmak üzere 6 Masal Evi daha açılacak. Aynı gün Limontepe’de Çocuk ve Gençlik Merkezinin (ÇOGEM) açılışı da yapılacak. Toplu açılışı Başkan Tunç Soyer Aliağa Masal Evinden yapacak.

20 Masal Evi hedefine adım adım

Yeni açılan merkezlerle İzmir’deki Masal Evi sayısının 12’ye çıkacağını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Göreve geldiğimizde İzmir’e 20 Masal Evi kazandıracağız demiştik. Bu hedefimize ulaşacağız. İzmir’in tüm mahallelerinde yaşayanların hizmetlere eşit erişimini sağlayarak refahını artırmak için yola çıktık. Kent merkeziyle beraber civar ilçelerde de kadınlar mesleki kurslara katılırken çocuklarını bırakacak yer sorunu yaşamayacak, çocuklar Masal Evinde eğitim alacak. Çocuklarımızın sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimi için uygun koşulları oluşturmaya, çalışmayan kadınlara meslek edindirme ve beceri kursları vermeye devam edeceğiz” dedi.

Meslek Fabrikasının kurs merkezleri devrede

Masal Evinde 36-53 ay aralığındaki çocukların sosyal ilişki kurma, farklılıklara saygı duyma, paylaşma, dil gelişimi, yeteneklerinin keşfi, özgüven ve benlik algılarının güçlenmesi için eğitim çalışmaları yapılıyor. Ayrıca kadın ebeveynleri desteklemek amacıyla Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde meslek edindirme ve beceri kursları veriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha önce Konak Toros, Bayraklı, Kadifekale, Örnekköy, Gümüşpala ve Tire’de Masal Evi açmıştı. Çocuk ve Gençlik Merkezleri ise 7-14 yaş arası, kentsel olanaklara erişimi kısıtlı çocuklar ve ailelerine hizmet veriyor.