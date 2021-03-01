İzmir’den Kayseri’ye kardeşlik köprüsü

Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç’un başlattığı dezavantajlı gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi, özgüvenlerinin arttırılması ve yaşadıkları çevreye, topluma karşı duyarlılıklarının geliştirilmesi, milli şuur kazandırılması, amacıyla düzenlenen “Sıfırdan Zirveye Yolculuk” projesinin ilk etabı 26 Şubat-02 Mart 2021 tarihleri arasında Kayseri Erciyes Kamp Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti.

İzmir’in Konak ilçesinde yaşayan 30 Roman genç hayatlarında ilk defa kar sevinci yaşadı. Projenin ilk etabında gençler, Erciyes’te Kayseri İl Müdürlüğü kayak antrenörleri eşliğinde temel kayak eğitimi aldı. Gençler, spor faaliyetlerinin yanı sıra yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlerle unutamayacakları bir zaman geçirdi. Projenin üçüncü gününde AK Parti İzmir Milletvekilli Cemal Bekle, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı gençlerle bir araya geldi.

Çocuklar ilk defa kar sevinci yaşadı

İzmir’den Kayseri’ye uzanan bu projenin gençler için çok güzel bir anı olarak kalacağını söyleyen AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, “Sıfırdan Zirveye Yolculuk Projesi kendi aramızda sohbet esnasında ortaya çıktı. Mehmet Sadık Tunç Bey’in de girişimleri ile hayata geçirme fırsatı bulduk. Mehmet Sadık Tunç Bey, yıllardan beri hem İzmir’den hem de Kayseri’ye görevi gereği geldiğinden bu yana görüştüğümüz bir isim. Vali yardımcımız, İl Spor Müdürlerimiz de bu konuda deneyimliler. Konuyla ilgilenmeleri ve sahiplenmeleri ile kısa bir sürede İzmir’in çeşitli mahallelerinden 30 gencimizi Kayseri’ye götürme imkanımızı doğurdu. Hepsine teşekkür ederiz. İnşallah bu projenin ikincisini ve yaz aylarında farklı projelere de hep beraber imza atacağız. Burada en güzel şey çocuklarımızın ilk defa kar sevinci yaşamaları olduğudur. Güzel anılar biriktirdiler. Bu tarz projelere hep beraber imza atmaya da devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Her şey ülkemizin güzel insanları için

proje ile ilgili bilgi veren Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, “Sosyal Devlet ilkesinden hareketle dezavantajlı kesimlerin de devletimizin imkanlarına erişimi için; fikir babası olduğum ‘Sıfırdan Zirveye’ projesi kapsamında İzmir’den 30 Roman gencimizi Kayseri Erciyes Kayak Tesislerinde misafir ettik. Projenin finansmanın sağlanmasındaki katkılarından dolayı İzmir Milletvekili Cemal Bekle’ye ve projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında güzel bir iş birliği örneği sergileyen Kayseri, İzmir Gençlik Spor İl Müdürleri Ali İhsan Kabakçı ve Murat Eskici ve diğer çalışanlara teşekkür ediyoruz. Her şey ülkemizin güzel insanları için” dedi.

Bizi ziyadesiyle memnun etti

Gençlerle olan programda konuşan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Kayseri ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında yapmış olduğumuz Sıfırdan Zirveye Yolculuk Projesi kapsamında İzmir’de yaşayan dezavantajlı gençlerin ülkemizin değişik yerlerini görmesini, bu şehirlerde ki sosyal, kültürel yaşamı tanımaları için hayata geçirilen projede, Kayseri’mizi tanımaları, Erciyes’i tanımaları, kayak yapmaları, gençlere ev sahipliği yapmak bizi ziyadesiyle memnun etti. Projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan İzmir Milletvekilimiz Sayın Cemal Bekle ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ederim” dedi.

Ülkemiz adına önemli bir olay

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ev sahipliği için teşekkür ederiz. Kayseri’de daha önce görev yapmış olmamız ve şuanda İzmir’de İl Müdürlüğü yapmış olmamızdan dolayı İzmir ile Kayseri’yi kardeş şehir ilan ederek proje çalışmalarına başladık. Sıfırdan Zirveye Yolculuk Projesi ile ilk projemizi hayata geçirdik. İzmir’de yaşayan Roman gençlerimizin Kayseri’ye ilk defa gelmeleri, karla tanışmaları kayak yapmaları, sosyal ve kültürel yaşamı görmeleri ülkemiz adına önemli bir olay. Gençlere hizmet etmek geleceğe hizmet etmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.