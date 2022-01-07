banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
2021’de akaryakıt fiyatlarına 46 kez zam geldi
2021’de akaryakıt fiyatlarına 46 kez zam geldi
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

İzmir’deki önemli isimlerden Ankara’ya çıkarma: Dört önemli ziyaret, dört önemli mesaj

İzmir’den yola çıkan ve aralarında AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın bulunduğu heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş’u ziyaret etti. Heyet, İzmir iş dünyasının taleplerini Ankara’da bakanlarla paylaştı.

İZMİR 07.01.2022, 12:53
İzmir’deki önemli isimlerden Ankara’ya çıkarma: Dört önemli ziyaret, dört önemli mesaj

İzmir’den yola çıkan ve aralarında AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın bulunduğu heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş’u ziyaret etti. Heyet, İzmir iş dünyasının taleplerini Ankara’da bakanlarla paylaştı.

İzmir’den yola çıkan heyet, Ankara’da önemli isimlerle görüşmeler yaptı. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu ve meclis üyesi Erol Diren gibi önemli isimler, Ankara’ya adeta çıkarma yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ile Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’yi ziyaret eden heyet, İzmir iş dünyasının taleplerini Ankara’da bakanlarla paylaştı.

İlk olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret eden heyet, üyelerden gelen talepleri anlattı. Bakan Pakdemirli ile Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgelerine ilişkin durum değerlendirmesi yapıldı. Heyet, Dikili Sera Tarıma Dayalı İhtisas OSB’de tahsis edilen parsellerden serada yüzde 80, sanayide ise yüzde 100 doluluk oranlarına erişildiğini iletti ve Bakan Pakdemirli’ye sürecin başından bu yana verdiği destek için teşekkürlerini sundu.

Kemalpaşa için çalışma grubu kuruldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile yapılan görüşmede, İzmir’e ivme kazandıracak en önemli projelerden biri olan Kemalpaşa Lojistik Merkezi ile ilgili önemli bir adım atıldı. Bakan Muş’un onayıyla; Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Serdar Ünsal, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu ve EBSO Meclis Üyesi Erol Diren’den oluşan bir çalışma grubu kuruldu.

Çalışma grubunun şirketin kuruluşu, işletim modeli, yerin devri ve yapılacak yatırımın iş planlarının oluşturulmasıyla ilgili hızla hazırlık yapması kararlaştırıldı.

Bakan Nebati’ye ziyaret

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında TOBB Yönetim Kurulu ile birlikte gerçekleştirilen Bakan Nebati ziyaretinde ise ekonomiye ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

İzmir heyetinin 3 bakana aktardığı diğer konu başlıklarından bazıları şöyleydi:

Nektardan alınan özel tüketim vergisinin kaldırılması, imalatçı-ihracatçı ve istihdamla ilgili iki ayrı teşvik paketi hazırlanması, İZTO ve EBSO üyelerinin de esnaf odalarına üye olanlar gibi düşük faizli kredi alabilmesi için girişimde bulunulması; ayrıca Merkez Bankası tarafından 3 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe konulan ve ihracat bedellerinin yüzde 25’inin bankalar aracılığıyla Merkez Bankası’na satılmasını zorunlu kılan uygulamanın, ihracatçılar açısından sıkıntılara neden olabileceği ifade edildi. Özellikle ithalata bağlı ihracat yapan firmaların, döviz alış satışından kaynaklı maliyetlerden ve kurdaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenebileceği, yaşanması muhtemel tüm olumsuzlukların bertaraf edilmesi adına söz konusu uygulamadan vazgeçilmesi veya ihracatçılara ileriye yönelik döviz ihtiyaçları için kur garantisi verilmesi gerektiği aktarıldı. Ayrıca Eximbank destek koşullarının kolaylaştırılması konusunda destek talep edildi.

Binali Yıldırım’dan projelere devam ve destek mesajı

Binali Yıldırım ile verimli bir görüşme gerçekleştiren heyet, Türkiye gündemine dair tüm sorun ve çözüm önerilerini paylaştı. Binali Yıldırım’a İzmir’e ilişkin projeler hakkında bilgi aktarıldı, görüş alışverişinde bulunuldu. Tüm talepleri dikkatle dinleyen Yıldırım, projelere ara verilmeden devam edilmesi ve sorunların tespit edilerek aktarılması konusunda iş dünyası temsilcilerinin desteğini istedi. Yıldırım, “Bu ülke hepimizin. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi. Başkanlar, başta Kemalpaşa Lojistik Merkezi olmak üzere İzmir için geliştirilen tüm projelere her zaman verdikleri katkı ve desteklerinden ötürü Yıldırım’a teşekkürlerini sundu.

Özgener: "Görüşmeler çok verimliydi"

Ziyaretlerin çok verimli geçtiğini ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Sektörlerde yaşanan sorunları, üyelerimizden gelen talepleri tüm detaylarıyla kendilerine aktarma imkanı bulduk. Dile getirdiğimiz konularda hemen aksiyon alındığını görmek bizi memnun etti. Özellikle Kemalpaşa Lojistik Merkezi ile ilgili çalışma grubu oluşturulması İzmir için çok önemli bir gelişme. Nihai sonuca doğru adım adım yaklaşıyoruz. Başbakanımız Binali Yıldırım ile görüşmemiz bizler için çok önemliydi. Kendisiyle pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Tüm ziyaretlerimizin İzmir için önemli gelişmelere vesile olacağı kanaatindeyim” dedi.

Yorgancılar: "Sektörel konuları paylaştık"

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise “İzmirimizin Kemalpaşa Lojistik Merkezi Projesi başta olmak üzere ana konularını ve üyelerimizin sektörel konularını paylaştık. Kurduğumuz diyalog mekanizması, İzmir’in ülke ekonomisine katkılarını artıracak olup bu sinerjiden büyük memnuniyet duyduk” diye konuştu.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8