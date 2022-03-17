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İzmir’deki 10 üniversiteden yeşil mutabakat için güç birliği

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), öğrencilere yönelik eğitim kalitesini artırmak ve şehrin gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştiren İzmir Üniversiteleri Platformunun bu yılki yürütücülüğünü üstlendi. İzmir’deki 10 üniversitenin güç birliği sağlayarak ortak projeler ürettiği platformun yeni dönemdeki teması, ‘Sürdürülebilirlik ve Yeşil Mutabakat’ olarak belirlendi.

İZMİR 17.03.2022, 11:03
İzmir’deki 10 üniversiteden yeşil mutabakat için güç birliği

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), öğrencilere yönelik eğitim kalitesini artırmak ve şehrin gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştiren İzmir Üniversiteleri Platformunun bu yılki yürütücülüğünü üstlendi. İzmir’deki 10 üniversitenin güç birliği sağlayarak ortak projeler ürettiği platformun yeni dönemdeki teması, ‘Sürdürülebilirlik ve Yeşil Mutabakat’ olarak belirlendi.

İzmir Üniversiteleri Platformunu oluşturan üniversitelerin temsilcileri, yeni dönemin temasını belirleyerek yapılacak çalışmalara ilişkin yol haritasını oluşturmak amacıyla bir araya geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve yaklaşık 2 saat süren toplantıda, dünyanın gündeminde olan ‘Sürdürülebilirlik ve Yeşil Mutabakat’ konusunda hangi çalışmaların yapılacağına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Birleşmiş Milletler tarafından 17 ana başlıkta toplanan sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik projeler için ‘sticker’ sisteminin başlatılması, rektörler tarafından podcast serilerinin gerçekleştirilmesi ve yıl sonunda proje yarışmaları yapılması gibi birçok konu başlığı, toplantıda ele alındı.

Toplantının oldukça verimli geçtiğini söyleyen İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, çalışma gruplarının en kısa süre içerisinde projelere son şeklini vereceğini söyledi. ‘Sürdürülebilirlik ve Yeşil Mutabakat’ konusunu çok önemsediklerini, netleşen projeleri gelecek dönemde kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade eden Prof. Dr. Aşkar, “Avrupa Yeşil Mutabakat’ı, hepimizin yaşamını değiştirecek önemli aşamaları kapsıyor. Sınırda Karbon Vergisi uygulamasının yapılması, yeşil dönüşüm konusunda yasal altyapının güncellenmesi, 2050 yılına kadar ‘karbon nötr kıta’ olma hedefi doğrultusunda atılacak adımların netleştirilmesi gibi birçok önemli aşamadan bahsedebiliriz. Yeşil mutabakat, sanayiden toplum yaşamına kadar her alanı etkileyecek, Avrupa Birliği tarafından ortaya konulan bir dönüşüm projesi. Bu kapsamda çevre dostu teknolojilerin kullanılması, inovasyon, karbonsuz enerji, yeşil ulaşım, binalarda enerji verimliliği konularında ortak planlamalar yapılacak. Biz de ‘İzmir Üniversiteler Platformu’ olarak ülkemize bu alanda destek olacak, öncelikle farkındalığı artıracak çalışmalar yapmak hedefiyle çevreci bir tema üzerine yoğunlaştık” diye konuştu.

Bilim diplomasisi vurgusu

Prof. Dr. Aşkar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Platformumuz, bugüne kadar akıllı üniversite, açık ve uzaktan eğitim, engelsiz üniversite, bilgi paylaşımı ve sosyal sorumluluk gibi pek çok alanda çalışma grupları kurdu, güzel uygulamalar gerçekleştirdi. Bu sene, mevcut ortak çalışmalarımıza, bilim diplomasisi konusunda yapılacak çalışmaları da eklemek istiyoruz. Uluslararası bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesi, aynı zamanda ülkeler arasındaki ilişkilerin artırılmasına da zemin hazırlamaktadır. Üniversitelerin uluslararası ilişkilerde oynadığı rol yadsınamaz. Bu yıl platform olarak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından, üniversitelerin önemle ele alması gereken konulardan biri olarak gösterilen bilim diplomasisi kapsamında farklı uygulamalar yapmak, örnek birlikteliklere imza atmak istiyoruz. Tam bir eğitim, üniversite şehri olan İzmir’imize, bu alanda da rol model olmak yakışır. İzmir’deki üniversiteler arasında sağlanan sinerji ve iş birliği kültürü, bizim en büyük avantajımız.”

Kimler katıldı?

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Salonunda düzenlenen toplantıya; İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Güvençer, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Kaya, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emin Erbaycu, Kavram Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Semih Salman, İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin, İEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, ve İzmir Üniversiteleri Platformu Dönem Koordinatörü Doç. Dr. Işık Özge Yumurtacı Hüseyinoğlu katıldı.

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