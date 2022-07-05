İzmir’de zabıta ekipleri kurban satış yerlerini denetledi

İzmir’de Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurban satış yerlerinde incelemelerde bulundu.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini artıran Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, her sene Türkiye’nin farklı şehirlerinden kurban satıcılarının geldiği Kaklıç Kurban Pazarı ile Ataşehir, Evka-2, Evka-5, Egekent, Sasalı ve Harmandalı mahallelerindeki kesim yerlerinde çalışmalar bu yıl da hız kesmeden devam ediyor. Çiğli Belediyesi ekipleri, kurban satıcıları ve vatandaşlar için hijyenik bir ortam oluşturmak adına Kaklıç kurban pazarına, çeşme, tuvalet ve çöp konteynerleri kurdu. Kurban pazarındaki sokaklarda ve çadırlarda süpürme ve ilaçlama çalışmalarında bulundu.

“Sağlıklı bir bayram diliyorum”

Kurban Bayramı ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Bayram boyunca insan sirkülasyonunun fazla olacağı Kaklıç Mahallemizde kurulan kurban pazarı ile kesim noktalarında ihtiyaçları belirleyip gerekli çalışmaları yaptık. Kurban Bayramı’nın Çiğlili vatandaşlarımız ve misafir edeceğimiz kurban satıcıları açısından sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçmesi adına bayram boyunca teyakkuzda olacağız. Bu vesileyle herkesin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.